Percről percre - a koronavírus-járvány keddi hírei

Az emberi erőforrások minisztere szerint a következő két hétben várhatóan tovább emelkedik a koronavírus-fertőzések száma, ami azt jelenti, hogy december tizedikén 27-30 ezer infektológiai és 5 ezer intenzív kórházi ágyra lesz szükség. Kásler Miklós az InfoRádiónak adott exkluzív interjúban arról is beszélt, hogy jelenleg milyen kezelést kapnak a kórházban ápolt Covid-betegek, milyen műtéteket nem szabad elhalasztani, és a majdani védőoltást hogyan fogják ellenőrizni Magyarországon.

Csang Csant akár öt év börtönre is ítélhetik a kínai hatóságok hamis információ terjesztésének vádjával. Az egykori ügyvédnő Sanghajban raboskodik, s nem első esetben gyűik meg a baja a hatóságokkal.

Ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, keddre megint csaknem 12 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, a kormányfő pedig azt jósolta, hogy három hét múlva számuk akár húszezerre is felmehet.

2020.11.17. 11:33

A fertőzésből kigyógyultak vérplazma adására kérte Müller Cecília. Vannak már másodszor is fertőzött emberek az országban és vannak, akiknek hetekig pozitív a tesztjük. Kiderült, kell-e rollerezés, autózás közben maszkot hordani. Három helyet zárattak be és kutyasétáltatókat is megbüntettek az elmúlt napon.