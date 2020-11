Az általánostól eltérő koronavírus-pozitív esetek is vannak

Az InfoRádió értesült olyan gyermekről, aki nyáron megfertőződött és most ismét pozitív tesztet produkált. Az esettel kapcsolatban Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, a magyar klinikus szakemberek és a WHO is jelezte már korábban, hogy van olyan személy, aki az első és a második hullámban is elkapta a vírust és pozitív lett a tesztje. Ilyenkor vélhetően az első alkalommal alacsonyabb az immunrendszer reakciója és emiatt kisebb mennyiségű ellenanyag keletkezett, ami viszont azt okozta, hogy az illető másodjára is elkaphatta a betegséget. Ez felnőtteknél és gyerekeknél is előfordulhat.

Ha valaki átesett a betegségen, nagy általánosságban 6 hónapig tekintik védettnek, de ez természetesen nem mindenkinél van így, hiszen az egyes emberek szervezete eltérően reagál a vírusra. Mint a szakember megjegyezte, az immunválasz kutatása rendkívül fontos annak kiderítése miatt is, hogy

a védőoltás beadása után meddig tart majd a védettség.

Egy másik hallgatói jelzés alapján értesült az InfoRádió egy olyan esetről, amelyben egy férfi már négy hete pozitív tesztet produkál, lejárt nála a hivatalosan előírt hatósági karantén – felmerült a kérdés, hogy vajon fertőzhet-e még?

A vonatkozó szabályokat ismertetve Müller Cecília elmondta:

enyhe lefolyású betegségnél annak lecsengése, vagyis 3 napnyi tünetmentesség, valamint a betegség kezdetétől eltelt 10 nap után a WHO szakmai álláspontja szerint a fertőzött már nem ürít fertőzőképes vírust.

Súlyos lefolyásnál 3 nap tünetmentesség és a betegség kezdetétől számított 21 nap után már nem számít fertőzőképesnek az egyén.

Ám a PCR-teszt még hosszabb idő után is kimutathatja a vírus azon pici darabkáját, nyomát a szervezetben, ami a fertőzés lezajlása után még jelen van.

A személy tehát ilyenkor már nem fertőző, de pozitív tesztet még hetekig adhat.

Nyitókép: Pixabay