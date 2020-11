A koronavírus több szerv szintjén támadhatja a testet

Fiatal és alapbetegségben nem szenvedő, hosszú Covidot átélő páciensek átfogó vizsgálata alapján kiderült: négy hónappal a tünetek első megjelenése után nagy többségük esetében a vizsgálatok szervek károsodását mutatják ki. A pontos összefüggésekre egyelőre nem tudnak rámutatni, és az adatok szakértői értékelése is várat még magára, de az tény, hogy a károsodott szervek és a tapasztalt tünetek közt felfedezhető összefüggés.

Fiatalok is érintettek

A Guardian cikke szerint a kutatásban 500 alacsony rizikójúnak számító, azaz fiatal és alapbetegséggel nem rendelkező embert vizsgáltak. Általános vizsgálat mellett MR-nek is alávetették őket, valamint laborvizsgálatot készítettek, és online kérdőívek segítségével is kikérdezték őket. Az előzetes adatok szerint a vizsgált betegek több mint 70 százaléka esetben megfigyelhető szervkárosodás, mely érintheti a szívet, a tüdőt, a májat és a hasnyálmirigyet is.

"Jó hír, hogy a károsodás enyhe, de a legkonzervatívabb szemmel nézve is észrevehető.

Az emberek negyedénél két vagy több szervet is érint.

Érdekes kérdés, hogy ez az állapot a későbbiekben romlani vagy javulni fog, vagy hogy van-e olyan csoport, amelynél az állapot rosszabbodására kell számítanunk" - mondta el Amitava Banerdzsi kardiológus, aki a klinikai adattudomány egyetemi docense a University College Londonnál.

Követik sorsukat

A kardiológus szerint az, hogy a nehézlégzést tapasztalóknál szív- és tüdőkárosodást, míg az emésztőrendszeri panaszokkal jelentkezőknél máj- és hasnyálmirigy-károsodást találtak, bizonyíthatja, hogy a koronavírus szervek, sőt, több szerv szintjén támadja a testet. Arra is felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy a résztvevőket megbetegedésük előtt nem vizsgálták meg, így biztosan nem tudható, hogy akkor még nem voltak károsodottak szerveik – igaz, ezt nem is nagyon valószínűsíti arra való tekintettel, hogy az 500 résztvevő átlagéletkora mindössze 44 év. A résztvevőket továbbra is megfigyelik illetve vizsgálják majd.

Specialisták kellenek

Egy másik, 58 kórházban kezelt beteg bevonásával készített kutatásban károsodást találtak

a tüdőben 60 százalék esetében

a vesékben 29 százaléknál

a szívben 26 százaléknál

és a májban 10 százaléknál.

Emellett az agyszövet változásaira is felfigyeltek.

A szakemberek szerint ezek a kutatások jelentősek lehetnek abban, hogy komolyan vegyék a hosszú Covidban szenvedőket, és komplexebben vizsgálják őket, így ne kelljen később orvosról orvosra járniuk. Nagy-Britanniában olyannyira komolyan veszik a hosszú covid jelenségét, hogy egy negyven intézményből álló hosszú covidot kezelő rendszert állítanak fel, ahol orvosok és nővérek mellett terapeuták is kezelik majd a betegségben szenvedőket. Magyar kutatók is segíthetnek

Az MTA és a SigmaDrugs közös

A gyógyszer ezzel a klinikai tesztek második fázisába ért, ami ritkaságszámba magyar viszonylatban.

