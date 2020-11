Olasz orvos: veszélyes ennyi beteget magára hagyni

Petrolati professzor a több mint tizenkét órás műszakja kezdetén a távirati iroda tudósítójának arról beszélt, minden nap úgy áll munkába munkatársaival együtt, hogy tudják, újabb nehéz nap áll előttük.

"Az elszántság és a fáradtság keveredik orvosokban és ápolókban.

Nem adjuk fel az embertelen munkatempó, a bennünket is uraló szorongás, a közöttünk is terjedő betegség ellenére"

- mondta. Úgy látta, a tavaszi első hullám után az egészségügyben dolgozók is azt hitték, egy ideig levegőhöz jutnak, de a második hullám fáradtan érte őket.

"Aggódunk, hogy ez a mostani időszak az elsőnél is hosszabb lesz, és nem fogjuk bírni" - tette hozzá.

Reményt az utóbbi hetekben gyorsan toborzott fiatal orvosok érkezése hozott. "Soha nem gondoltuk volna: pandémia kell ahhoz, hogy több orvos generáció ismét együtt dolgozhasson".

Terápiának nevezte a folyamatos kibeszélést is, mivel "nincsen olyan pillanata a napunknak, amikor ne osztanánk meg egymással a tapasztalatokat, ki hogyan kezelte a betegeket, vagy milyen cikket látott, hiszen óránként megjelenik valami".

Hozzátette, a szakmabeliek közötti gyors kommunikáció segített korrigálni a kezdeti tévedéseket, amikor

a járvány tavaszi terjedése kezdetén "teljesen tudatlanok voltunk, azt sem tudtuk, milyen ellenséggel álltunk szemben".

Sandro Petrolati nem titkolta, főorvosként ugyanúgy követi a naponta közölt járványadatokat mint akárki más. Elmagyarázta, hogy a számok alakulásából kalkulálja ki a várható tetőzést, valamint azt, "hogyan osszuk be az erőnket". Hozzátette, hogy a legerősebb hullámot a január-február időszakban várja.

A főorvos elmondta, hogy az eredetileg is fertőző betegségekre szakosodott Spallanzani-kórház kihasználtsága maximális, mind a kétszáznegyven ágy foglalt, és a negyvenöt helyes intenzív osztály is megtelt. Így a hármas komplexum másik két kórháza, a San Camillo és a Forlanini intézeteit alakították át Covid-osztállyá az utóbbi hetek "betegáradatának" ellátására. Tavasszal négy, az utóbbi egy hónap alatt már nyolc osztályból lett járványközpont, közöttük a kardiológiából is. A mostanáig a járványtól megkímélt olasz fővárosban - az orvosprofesszor szerint - papíron elegendő ágyat tudnak biztosítani, de ez az összes kórház járványközponttá való átalakítását jelentheti. A nem Covid-betegektől azonban nem vehetünk el minden helyet - jelentette ki.

Meglepetésnek nevezte a járványhullám gyors visszatérését, mely az előjelzett november helyett már szeptember végén, október elején jelentkezett.

A tavaszi hullámhoz képest újdonságnak minősítette a lélegeztetőgépet nem igénylő, mégis kórházi kezelésre szoruló betegek számának rohamos növekedését. Precedens nélkülinek tartotta a saját lakásukban, házi karanténban tartott magányos betegek tömegét, akiknek száma megközelítette a 800 ezret. Veszélyes ennyi beteget magára hagyni - jelentette ki.

"Amikor meglátják a teszteredményt, és kiderül, hogy pozitívak, olyan mintha ítéletet mondanának felettük. Inkább kórházba akarnak menni, mert ott biztonságban érzik magukat. Ezért ostromolják a sürgősségi osztályokat, ahogy feltételezett tüneteket észlelnek, nem akarnak egyedül maradni"- nyilatkozta Sandro Petrolati.

Az Anaao-Assomed orvos szakszervezet titkáraként kijelentette, hogy a római kormány nem hallgatta meg a szakma nyári vészkiáltásait, amikor az orvosok arra figyelmeztettek, hogy a betegség enyhült ugyan, de nem múlt el. A területi korlátozások helyett az országosan bevezetett intézkedéseket nevezte előnyösebbnek, mivel így az egészségügy is egységes rendszerben tud működni.

Nyitókép: MTI/AP/LaPresse/Claudio Furlan