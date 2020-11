Így lehet igényelni az ingyenes internetet

A miniszterelnök szombaton aláírta azt a kormányrendeletet, amelynek értelmében ingyen használhatják az internetet 30 napig a digitális oktatásban tanuló diákok.

Hétfőn Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth rádiónak azt mondta, hogy a szolgáltatóknál kell igényelni a 30 napos ingyenes internet-szolgáltatást. A kedvvezményt szolgáltató a decemberi számlán írja jóvá, és azt egyetlen tartózkodási helyen lehet igénybe venni - tette hozzá a hirado.hu beszámolója szerint.

A Magyar Telekom arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy a Telekom honlapján www.telekom.hu oldalon, a Flip ügyfelek pedig a Flip honlapján jelezhetik igényüket a 30 nap ingyenes internet szolgáltatásra. Ennek a bejelentésére november 18-a és november 27-e között van lehetőség, a 30 nap díjmentesség pedig az ügyfelek decemberben kézhez kapott számláján jelenik meg.

A 30 napos ingyenességet az integrált csomagot használó ügyfeleink is igénybe tudják venni, mert a számlán az 5 százalék áfatartalommal bíró internetszolgáltatás eleve külön tételként jelenik meg.

A Telekom közleményében azt írta: mindent megtesz azért, hogy a tavaszi időszakhoz hasonlóan a mostani vírushelyzetben is stabil, megbízható vezetékes- és mobilszolgáltatásával segítse a kapcsolattartást, a távmunkát, a távoktatást, valamint a vállalkozások működését.

A UPC Direct az InfoRádió megkeresésre azt a tájékoztatást adta, hogy kollegái most dolgoznak a részletes folyamat kidolgozásán. Azt is közölték, hogy az igényt az arra jogosult ügyfeleknek proaktívan jelezniük kell az ügyfélszolgálaton - például a My UPC Direct ügyfélportálon keresztül.

A Telenor Magyarország lakossági ügyfeleinek vezetékes internetet nem szolgáltat, kizárólag mobilszolgáltatásokat nyújt, így ez az intézkedés közvetlenül a Telenort nem érinti. Ennek ellenére a Telenor szintén döntött arról, hogy a mobilszolgáltatásban az oktatáshoz szükséges weboldalakat - így például az eKréta, vagy a vidaotanar.hu elérhetőségét ingyenessé teszi.

A Vodafone Magyarország sajtóosztálya arról tájékoztatott, hogy a szolgáltató továbbra is a kormánnyal szorosan együttműködve alakítja ki az oktatást, a lakosságot és a vállalkozásokat támogató lépéseit a koronavírus-járvány második hulláma alatt. Ennek részeként a szolgáltató adathasználat nélkül teszi elérhetővé a legfontosabb oktatási oldalakat, hogy a digitális oktatásra átállt diákokat és tanárokat ezzel is segítse.

Ezen felül a kormány intézkedése folytán a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás 30 napra ingyenesen vehető igénybe, ennek megfelelően a szolgáltató a vezetékes internetet használó ügyfelei közül a középfokú oktatásban résztvevő diákok, szüleik és az ilyen diákokat oktató pedagógusok részére a december hónapban kibocsátásra kerülő számlában egy havi internet hozzáférési szolgáltatás előfizetési díját egy előfizetési cím tekintetében jóváírja. Az érintett előfizetők igényüket a szolgáltatónál jelezhetik. A további részletek a szolgáltató honlapján lesznek elérhetőek az elkövetkező napokban.

