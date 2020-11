Müller Cecília: alapbetegség nélkül is lehet halálos a koronavírus-betegség

A hétfői rekord betegszám után ismét magas, ötezer fölötti új adat szerepelt a keddi közlésben. Két héttel a rendkívüli jogrend és hat nappal a részleges bezárások és más szigorítások bevezetése után jelentkezett az operatív törzs a friss tudnivalókkal.

A Magyar Honvédség munkájáról számoltak be kezdésként: közel 60 katona vesz részt a kórházparancsnoksággal kapcsolatos feladatokban. Jelenleg 1100 katona dolgozik az egészségügyi intézményekben, olyan feladatokat látnak el, amelyek nem igényelnek egészségügyi végzettséget. Többek között betegeket kísérnek vagy irányítanak, lázat mérnek, adminisztrációs és logisztikai feladatokat látnak el.

A katonák már részt vesznek a rendőrökkel közös járőrözéskor a közrend fenntartásában és a koronavírus-előírások betartatásában, igaz, intézkedési jogkörük csak a rendőröknek van. E feladatban az ország 56 településén és Budapesten mintegy 500 katona vesz részt - mondta Torba Attila alezredes. A tavaszi időszakhoz képest tízszer annyi katona lát el most a koronavírussal kapcsolatos feladatokat.

A határzár fenntartásában 6 megyében több mint 200 katonával hajtják végre. Határvédelmi feladatok végrehajtásában több mint 2300 katona vett részt. Újdonság, hogy

300 fővel növelik a létszámukat.

Tavasszal a honvédség katonái 1300 idősotthont és szociális intézményt fertőtlenítettek, és 59 oktatási intézményt az őszi szünetben. Az elmúlt egy hónap alatt közel 70 fertőtlenítési kérést kaptak, háromnegyedüket már elvégezték.

Az elmúlt 24 órában 5203 pozitív személyt regisztráltak, ezzel 152 659 koronavírusost tartanak nyilván tavasz óta - idézte fel a keddi adatokat Müller Cecília országos tisztifőorvos. Hozzátette: mostanra már 34 185-re nőtt a gyógyultak száma (egy nap alatt 175 emberrel nőtt ez a szám). Velük kapcsolatban elmondta:

továbbra is fontos a vérplazmaadás, de több jelentkezőre lenne szükség.

Ennyi ember között ugyanis kell lennie elegendő olyan embernek, akinél magas antitest-mennyiség maradt a vérében, ezért kéri, hogy a gyógyultak jelentkezzenek plazmaadásra. Ilyenkor megvizsgálják, van-e elegendő ellenanyag a vérben - a tapasztalatok szerint a plazmát adni kívánók 10 százalékánál ez a helyzet.

Az elhunytak száma kedden 91, köztük volt egy

25 éves férfi.

Az adatok kapcsán az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet: van, hogy a legnagyobb erőfeszítések mellett sem tudják megmenteni a fertőzöttek életét, vagy valamilyen alapbetegség, vagy más súlyosbító körülmény miatt. Jellemzően továbbra is a krónikus betegségben szenvedőket és az időseket kell védeni - hangsúlyozta Müller Cecília, ugyanakkor a tapasztalataik szerint

alapbetegség nélkül is lehet halálos a koronavírus-betegség, ez az elhunytak 7 százalékánál van így.

Továbbra is nagyon fontos ezért a maszkhasználat és a gyakori kézmosás, valamint a szabályok betartása, hogy mindenki megvédje saját magát, valamint hogy a kórházak terhelését a határokon belül tartsák.

A laborvizsgálatok száma tegnap adatkésés miatt nem volt ismert, így a mai napon közölt szám 27 292-vel magasabb a hétfőinél, ez tartalmazza a hiányzó tegnapi adatmennyiséget is.

Az Országos Mentőszolgálat koordinálja a gyorstesztes mintavételeket, a pácienst vagy tesztelik az otthonában, vagy szűrőbuszhoz irányítják. A kornavírus-pozitív eredményt fixnek veszik, negatív estén PCR-tesztes mintavétel következik.

A 27 uniós ország átlagában a fertőzöttek és az elhunytak esetében Magyarország a középmezőnyben foglal helyet.

Még nem értünk a járvány csúcsára,

derült ki a szennyvíz-vizsgálati adatokból, több városban is elmelkedett ugyanis a koronavírus-örökítőanyag mennyisége (lista és helyzetkép itt). A helyzet rosszabbra fordulása ellen a fertőződések továbbadását és a magunk megfertőződését muszáj megelőznünk - hangsúlyozta.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a rendőrség munkájáról számolt be.

Maszkhasználat:

193 esetben intézkedtek a rendőrök a nem vagy nem megfelelő viselés miatt

247 esetben közterületen intézkedtek a maszkhordási kötelezettség elmulasztása miatt, ezeknek 97 esetben figyelmeztetés, 101 esetben helyszíni bírság, 49 esetben pedig szabálysértési eljárás lett a vége.

8 esetben tömegközlekedési eszközön kellett intézkedniük a rendőröknek

38 estben bevásárlóközpontban

Üzletek és létesítmények nyitva tartása:

Három helyet zárattak be: Budapesten egy fodrászatot és egy, a Szent István körúton lévő kávézót, amelyben a tiltás ellenére három ember tartózkodott maszk nélkül (hét napra bezáratták), valamint Monostorpályiban egy presszót, mert az előterében egy ember italozott (szintén egyhetes bezárás).

Kijárási tilalom, közterületi magatartási szabályok:

358 személlyel szemben intézkedtek, közülük 336 ténylegesen megszegte az előírásokat, például

29-en kutyasétáltatás közben 500 méternél messzebbre mentek a lakóhelyüktől.

A kijárási korlátozások különböző szabályainak megszegése miatt november 4 óta 3438 személlyel szemben léptek fel a rendőrök.

13 699 esetben ellenőrizték a házi karantén betartását a rendőrök az elmúlt napban; az alkalmazást 3492-en használják jelenleg.

Kérdések

Külföldön több kórház kapacitása betelt már. Itthon milyen a helyzet?

Magyarországon már az összes aktív ellátást nyújtó intézményben koronavírusos beteget is ellátnak. Ahol még korábban nem láttak el ilyen beteget, más kórházból érkező orvosok, szakemberek segítettek megtanulni az eljárásmódokat. Ágy és lélegeztetőgép van, de a világ többi országához hasonlóan Magyarországon is korlátos az egészségügyi személyzet száma.

Fáradnak,

pontosan rögzíteni kell a pihenőidejüket is, hogy bírják a nagy terhelést - mondta Müller Cecília, hozzátéve, hogy most a higiénés szabályok betartásával lehet a kórházi dolgozókra nehezedő nyomást csökkenteni, vagyis

egyéni felelősségünk van abban, hogy az egészségügyi rendszer kitartson

az egész járvány ideje alatt.

Autóban, motoron, rolleren kell-e maszkot hordani közterületen, ahol ezt a polgármester előírta?

Autóban nem. Ha egyéni sportolási céllal motorozik, rollerezik valaki, szintén nem kell maszk, más esetben igen - hangzott a válasz.

A siófoki gondozási központ idősek otthonába betört a járvány - milyen a helyzet itt és milyen intézkedéseket tettek?

Az 56 dolgozóból 10-en pozitívak, a 99 gondozott közül pedig 44 fő. "Szerencsére" többségük általános egészségi állapota jó, ezért csak 1 embert kellett kórházba szállítani. Három ember viszont elhunyt - mondta Müller Cecília. Ilyen átfertőződött intézményben nehéz az elkülönítés, de végre kell hajtani, továbbá naponta többször kell ellenőrizne az orvosnak a pozitív lakók egészségi állapotát. Az intézményben intenzív fertőtlenítő takarítás következik ilyenkor és a gondozottak is új információkat kapnak a fokozott higiéniai előírásokról.

InfoRádió: értesültünk olyan gyermekről, aki nyáron is és most is pozitív. Mennyire gyakoriak az ilyen esetek és meddig immunis valaki a Covid-19 betegség után?

Müller Cecília elmondta, a klinikus szakemberektől és a WHO-tól is tudják, hogy van olyan személy, aki az első és a második hullámban is érintett, elkapta a vírust. Ilyenkor vélhetően az első alkalommal alacsonyabb az immunrendszer reakciója és kisebb mennyiségű ellenanyag keletkezett, így másodjára is elkaphatta az illető a betegséget.

Ha valaki átesett a betegségen, alapesetben, populációs szinten 6 hónapig tekintik védettnek, de ez természetesen nem mindenkinél van így, és ez a kérdés

rendkívül fontos lesz amiatt is, hogy a védőoltás beadása után meddig tart majd a védettség.

InfoRádió: egy férfi már négy hete pozitív tesztet produkál, de túl van a hatósági karanténon. Fertőz még? Milyen gyakran van ilyen eset?

A klinikusnak, akinek a gyógyításról döntenie kell, nagyon fontos adat, hogy mikor lett pozitív tesztje valakinek és mikor kezdődtek a betegség tünetei.

A betegség lecsengése után, ha már 3 napja tünetmentes és a betegség kezdetétől eltelt 10 nap, továbbá ha enyhén zajlott a betegség, akkor a WHO közlése szerint már nem ürít fertőzőképes vírust.

Súlyos lefolyásnál 3 nap tünetmentesség és a betegség kezdetétől számított 21 nap után már nem számít fertőzőképesnek az egyén. Ilyenkor azonban a PCR-teszt még kimutathatja a vírus azon pici darabkáját, nyomát, ami a fertőzés lezajlása után még jelen van.

A személy ilyenkor már nem fertőző, de pozitív tesztet még hetekig adhat.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu