A hivatalos koronavírus-tájékoztató oldal keddi adatai szerint 5203 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel tavasz óta 152 659 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 91 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 3281 főre emelkedett, a gyógyultaké pedig 34 185-re nőtt, miután egy nap alatt 175 embert nyilvánítottak gyógyultnak.

Az aktív fertőzöttek száma 115 193 fő, ez 4937-tel több a hétfői adatnál.

Az aktív fertőzöttek 23 százaléka (26 520 fő), az elhunytak 26 százaléka (852 fő), a gyógyultak 26 százaléka (8766 fő) budapesti.

Kórházi ápolásra 7477 koronavírusos beteg szorul – most 241-gyel többen vannak, mint előző nap –, közülük 6-tal kevesebben, 576-an vannak lélegeztetőgépen.

A tesztek száma 1 388 132. Hatósági házi karanténban 35 042-en vannak.

Az operatív törzs jelenleg 275 óvodában (9 százalék) és 41 általános iskolában (1,6 százalék) rendelt el rendkívüli szünetet, 276 általános iskolai osztályban (11 százalék) és 20 általános iskolában (0,8 százalék) digitális tanrendet.

Budapesten 963, Pest megyében 574 újabb embernél mutatták ki a vírust egy nap alatt, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is 549 a napi növekmény.

A központi régióban egyelőre állandósulni látszik az ezer körül és az ötszáz fölötti adat. Most Tolnában és Baranyában a legjobb a helyzet, itt a százat sem érte el a napi esetszám, viszont számos megyénél már egy jó ideje a 200 körüli adatok dominálnak.

Fejér megyében 148

Komárom-Esztergom megyében 219

Győr-Moson-Sopron megyében 256

Veszprém megyében 286

Vas megyében 212

Zala megyében 252

Somogy megyében 110

Baranya megyében 56

Tolna megyében 34

Bács-Kiskun megyében 201

Csongrád-Csanád megyében 221

Békés megyében 118

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 149

Hajdú-Bihar megyében 352

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 278

Heves megyében 154

Nógrád megyében 71 újabb beteg került a statisztikákba egy nap alatt.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A központi oldalon hangsúlyozzák: egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett újabb védelmi intézkedések. Emlékeztetnek az érvényben lévő korlátozásokra (éjszakai kijárási tilalom, boltok zárása hétkor, gyülekezési tilalom, étteremzár, zárt kapus meccsek stb.), valamint arra, hogy

számos településen és a fővárosban szinte mindenhol az utcákon is maszkot kell hordani.

Részletek itt.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

