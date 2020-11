Félhet a koronavírustól, aki cukorbeteg - így ismerjük fel a jeleket!

A cukorbetegség is krónikus betegség, emiatt a veszélyeztetett csoportba tartoznak a diabéteszesek - a koronavírus-betegség szempontjából is. Sokan nem is tudják, hogy betegek, mert ez a kór sokáig tünetmentes.

Magyarországról körülbelül 800 ezer cukorbetegről tudni, a számuk azonban nagyjából fél millióval több, mert sokak számára egy, akár más ügyben végzett laborvizsgálatig nem is derül ki a betegség.

"Klasszikus tünet, hogy hirtelen valaki

fogyásnak indul, szomjasabb lesz, sokat kell innia, vizelnie, vagy például a látása homályosabb lesz, esetleg bőrtünete van, kiütése, viszketése, lassabban gyógyulnak a sebei.

Férfiaknál urológiai problémák is jelentkezhetnek, nőknél nőgyógyászati fertőzések" - fogalmazott az intő jeleket sorolva Bartos Tímea, a Budai Egészségközpont belgyógyász-diabetológusa.

A cukorbetegeknek az orvos szerint is nagyobb az esélyük, hogy fertőzöttként nehezebben épülnek fel vagy súlyosabb lefolyású lesz náluk a koronavírus-betegség.

A diabetológus emlékeztetett: az ismert óvintézkedések - gyakori kézmosás, távolságtartás, maszkhasználat - csökkentik a fertőzés kockázatát minden esetben, így a cukorbetegeknél is.

Nyitókép: Pixabay