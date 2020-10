Átadják a 3-as metró déli szakaszát, de maradtak még feladatok

Az M3-as metró déli szakaszán 2019 áprilisában kezdődtek el a vonalfelújítási munkák. A teljes rekonstrukció érintette az állomásokon kívüli tereket, a vágányokat, a vasúti, a biztonsági és a szellőzőberendezéseket, a gépészeti rendszert és az utastájékoztatási elemeket is. A Határ út, Pöttyös utca, Ecseri út és Népliget állomás letisztult és modern látványvilágot kapott, a megállók kényelmesebbek, biztonságosabbak és a LED-es megvilágításuknak köszönhetően nemcsak világosabbak, de energiatakarékosabbak is lettek.

"Az állomási berendezések a liftek kivételével elkészültek, megtörténtek az üzemi próbák is, átadható állapotban vannak az állomások. Ugyanakkor fontos hiányosság (bár az utasforgalmat magát nem érinti), hogy Kőbánya-Kispesten az úgynevezett automata kihúzó vágányokon az automatikus vonatvezető rendszer nem működik, mert még nem telepítették a programszőnyeget" – mondta az InfoRádióban Bíró Endre. A Metróért Egyesület elnöke hozzátette: ezért egyelőre nem automatika szabályozza itt a szerelvények közlekedését, hanem csökkentett sebességgel kézi vezetéssel haladnak, a hatósági engedélynek megfelelően. Ám mindez balesetveszélyt hordoz magában, és is hozzájárulhatott – egy járművezetői hiba mellett – a múlt szombati balesethez, véli Bíró Endre. (A próbaüzemi területen belerohant a sínvégi ütközőbakba egy szerelvény, és gyakorlatilag totálkárosra tört - a szerk.) Forrás: BKV, Horváth Bence

A pálya megújítása már igencsak szükséges volt, bizonyos szakaszokon szinte "az anyaföldtől" kellett újjáépíteni. Fontosnak tartja az egyesület a biztonsági és tűzvédelmi rendszerek modernizálását, valamint az állomások esztétikai állapotának jelentős javulását is.

Folytatás a déli szakaszon

Felhívta a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV Zrt. is, hogy november 6-ig a metró a teljes vonalon végighalad ugyan, de a már lezárt

Arany János utca, a Ferenciek tere, a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák állomáson a továbbiakban sem áll meg.

Ezeket az állomásokat változatlanul a felszíni járatokkal, illetve a Népliget és a Kálvin tér között közlekedő M30-as állomáspótló busszal lehet elérni.

Megmaradnak a déli szakaszon az alternatív eljutási lehetőségeket biztosító buszjáratok, vagyis az átadás után is jár a Boráros tér felé a 223M, a Nagyvárad tér felé a 254M, a Határ úti metróállomás felé a 194M és az Örs vezér tere felé a 161E autóbusz.

A 200E autóbusszal - ahogy a metrófelújítás előtt is - napközben ismét Kőbánya-Kispestig, éjszaka pedig a Határ útig lehet utazni.

Folytatódnak még a munkák is a déli szakaszon, ugyanis 2021 végéig történik csak meg a teljes körű akadálymentesítés. A Határ út és Népliget állomáson már beépítették a felvonókat, a Pöttyös utcai és az Ecseri úti állomáson egyelőre az előkészítő munkálatoknál tartanak. Elhúzódó projekt A 3-as metróvonal egyre romló állapota miatt régóta pörgött már a felújítás témája. Sorozatos füstölések, nyitott ajtóval elindult szerelvény és kiégett metrókocsik jelezték az egyre nagyobb problémát az 1976 és 1990 között átadott vonalon. 2012-re elengedhetetlenné vált a sínek cseréje bizonyos szakaszokon, ez a munka 2013-ban kezdődött el. Közben zajlott a felújítás tervezése is, de a költségek 2016-ra meglehetősen elszálltak, az eredetileg becsült 120 milliárd helyett az ajánlatok 30 százalékkal magasabb összegről szóltak. Ráadásul "könnyíteni" se lehetett a felújításon (az utaskényelmi és akadálymentesítési feladatok kihagyásával), mert akkor az uniós pénz is odalett volna és a kormány is megvonta volna a támogatást. 2016-ban az új síneken már az oroszok által felújított (panda becenevet kapott) metrókocsik szolgáltak. Klíma viszont azóta sincs rajtuk, a főváros garanciális kérdésekre hivatkozva halasztotta az ügyet. Végre elkezdődött a felújítás, elsőként, 2017 november 6-án, az Újpest-központ és a Dózsa György úti állomások közötti északi szakaszon. Ez 17 hónap alatt lett készen, 2019. március 30-án adták át. A déli szakaszon 2019. április 6-án kezdődött a munka és 2020. október 22-én adják át a forgalomnak. A tervek szerint 2020. november 9-én folytatódik a munka a középső szakasz felújításával, amelynek végeztével, 2022 végére készülhet el a teljes vonal rekonstrukciója. A sok éven át tartó munka összességében 217,4 milliárd forintba kerül, amelynek nagy része, 172,7 milliárd forint közvetlen uniós támogatás, 44,7 milliárd pedig a központi költségvetésből származik. Budapestnek a Tarlós István és a kormány által kötött megállapodás szerint 5,6 milliárd forintot kell fizetnie a felújításhoz kapcsolódó akadálymentesítésre.

Kihívást jelentő feladatok

November 7-től, szombattól a tervek szerint a középső, Nagyvárad tér és a Lehel tér közötti, legbonyolultabbnak számító vonalszakasszal folytatódik a rekonstrukció. Egyrészt itt több állomásról, nagyobb távolságról van szó, mint a korábbiakban, emlékeztetett az InfoRádióban a Metróért Egyesület elnöke, másrészt

a mozgólépcsők teljes cseréje, a Magyarországon még ismeretlen ferde liftek beépítése, valamint a szellőzőberendezések kialakítása is komoly technikai megoldásokat követel meg

a 20 méteres vagy azt meghaladó alagútmélység miatt. Ez továbbá a legrégebbi és a leginkább elhasználódott pályaszakasz, ami szintén kihívást fog jelenteni.

Mindezek mellett fontos, hogy már hónapok óta végzik az alagútszigetelési munkákat.

Miért "a tervek szerint"?

November 9-től tehát a 3-as metró Kőbánya-Kispest felől a Nagyvárad térig, Újpest-központ felől pedig a Lehel térig jár majd.

A felújítás alá kerülő középső szakaszra 2019 novemberében írták alá a kivitelezési szerződést, amelynek nettó értéke 90,9 milliárd forint, a kivitelező a Swietelsky Építő Kft., 2022 végére kell elkészülni vele. Az Arany János utca és a Ferenciek tere, majd pedig a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák metróállomásokon már idén tavasz, illetve nyár óta zajlanak a munkálatok, ugyanakkor az M3-as vonal teljes alagúti rekonstrukcióját mintegy 50 milliárd forintból végző Swietelsky Vasúttechnika Kft.-nél plusz költségigény merült fel.

A cég számos jogcímen 18,4 milliárd forintot követel a BKV-tól a hátralévő munkák elvégzéséért. Az utóbbi a követelésből mindössze 8,2 milliárdot ismer el. A felek tavasz óta egyezkednek a plusz pénzről, de előrelépés nem történt.

A Metróért Egyesület emlékeztetett: a most esedékes alagút- és vágányépítést eredetileg 17 hónapban határozták meg, de a vita miatt még az anyagbeszerzés sem történt meg. Mivel a teljes projektre két év áll rendelkezésre, maximum fél év maradt arra, hogy újrainduljon a beruházás a többi, rá épülő folyamat akadályozása nélkül.

Így viszont akár az is megtörténhet, hogy a középső szakaszon újra kell tendereztetni a kivitelezést. A BKV-nál ugyanis felmerült, hogy külön eljárásokban pályáztatnák meg a pályaépítést, a biztosítóberendezések munkáit, valamint a gyengeáramú hálózat kiépítését. Erre Wintermantel Zsolt, a BKK igazgatóságának fideszes tagja úgy reagált, nagy gond lenne, ha – a 2010 előttiekhez hasonlóan – ismét nem lenne fővállalkozója a beruházásnak, aki az alvállalkozók munkájának összehangolásáért felelne.

A Világgazdaság szerint a BKV-t a főváros annak ellenére magára hagyta az ügyben, hogy a Karácsony Gergely vezette önkormányzat majdnem egy éve tudhatja, hogy baj lesz a kivitelezéssel.

Nyitókép: BKV/Horváth Bence