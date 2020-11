Metrófelújítás: eléggé összeakadt a BKV és a Swietelsky bajsza

Új határidők megjelölése mellett az eredeti szerződés szerinti teljesítésre szólította fel a 3-as metró felújítását végző céget a BKV Zrt., miután a felek között hétfőig nem jött létre szándéknyilatkozat szerződésmódosításról.

A közlekedési társaság az InfoRádiónak elküldött közleményében kiemelte, hogy a 3-as metró középső - Lehel tér és Nagyvárad tér közötti - szakasza állomásainak korszerűsítésére 2019 novemberében kötöttek szerződést a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel, de a belvárosi rész alagúti és állomásfelújítási munkáinak egyidejű megvalósításáért szükségessé vált a szerződés határidejének módosítása, ezért a közlekedési vállalat egyeztetéseket kezdeményezett a kivitelezővel. Hozzátették: a tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért a BKV idén július 24-én felfüggesztette a kontraktus egy, a 3-as metró középső szakaszának felújítására vonatkozó részét.

Az egyeztetések tovább folytatódtak, de az álláspontok csak minimálisan közeledtek.

A BKV hangsúlyozza, hogy

a kialakult helyzet egyelőre nem veszélyezteti a metróvonal felújításának határidőre történő befejezését, és az európai uniós forrásból történő megvalósítást.

A vállalat bízik abban, hogy a Swietelsky partner lesz a középső szakasz alagúti munkáinak határidőre történő elvégzésében. A BKV ezzel párhuzamosan megkezdte az új közbeszerzési eljárások előkészítését, és vizsgálja a saját erőforrások bevonásának lehetőségeit is.

Bolla Tibor, a társaság vezérigazgatója másfél héttel ezelőtt az InfoRádiónak beszélt arról, hogy a metró felújítását mindenképpen el fogják végezni.

"Plusz pénzügyi igénnyel léptek fel, mi pedig ellenajánlatot tettünk. A különbség 10 milliárd forint értékű.

A mi számainkat szerződésekkel, kötelezettségvállalásokkatl tudjuk igazolni, a Swietelsky áremelkedésre hivatkozik. Ha nem lesz egyezség, a metrót akkor is be kell fejezni, és mi be is fogjuk, akár a Swietelskyvel, akár nem. Szeretnénk velük."

A BKV közleménye kiemelte azt is, hogy a 3-as metró középső szakasza állomásainak felújítására kötött szerződés értelmében a társaság november 7-én az utasforgalom kizárása mellett munkaterületet adott a vállalkozónak a Nyugati pályaudvar és a Semmelweis Klinikák állomás közötti szakaszon, ahol már el is kezdték a Nyugati pályaudvar, a Deák Ferenc tér és a Kálvin téri állomás felújítását, valamint a korábban átadott állomásokon - az Arany János utcánál, a Ferenciek terénél, a Corvin-negyednél és a Semmelweis Klinikáknál - az utasforgalom biztosítása miatt eddig át nem adott területeken is elkezdődtek a korszerűsítési munkálatok és az állomási munkákhoz kapcsolódó alagúti kivitelezési és szállítási feladatok.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán