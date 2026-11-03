Döbbenetes, mit művelt egy sofőr a 70-es táblánál Óbudán

Budapest III. kerületében 2026. október 16. és október 23. közötti időszakban az egyik fix telepítésű sebességmérő berendezés összesen 70, a megengedett legnagyobb sebességet túllépő járművezetőt rögzített – írja beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A legkirívóbb esetben a járművezető a megengedett 70 kilométer/óra helyett 124 kilométer/óra sebességgel közlekedett.

A gyorshajtás a közúti közlekedési balesetek egyik jelentős kockázati tényezője, mivel a sebesség növekedésével a féktávolság is megnő, és egy esetleges baleset következményei is súlyosabbá válhatnak. A rendőrség felhívja a járművezetők figyelmét a közlekedési szabályok maradéktalan betartására, valamint az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebesség megválasztására.

A BRFK leszögezte: a közlekedésbiztonság javítása, a gyorshajtások visszaszorítása és a balesetek megelőzése érdekében a kerületben továbbra is folyamatosak a sebességellenőrzések. A rendőrség emellett kéri a közlekedőket, hogy felelősségteljes magatartásukkal járuljanak hozzá a közúti közlekedés biztonságához, és fokozott figyelemmel közlekedjenek.