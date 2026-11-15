Belga-olasz vagy spanyol-angol? – Sport a tévében

M4 Sport
17.00: Röplabda, női NB I, Békéscsaba-Vasas Óbuda
20.00: Műkorcsolya, Grand Prix-sorozat, jégtánc kűr, Everett
22.00: Műkorcsolya, Grand Prix-sorozat, női kűr, Everett
Sport 1
13.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, FTC-Esbjerg
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, CSM Bucuresti-Brest
17.45: Kézilabda, női NB I, Debrecen-Mosonmagyaróvár
22.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Phoenix Suns-Los Angeles Lakers
Sport 2
14.00 és 20.30: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton, 2. nap
Eurosport 1
9.45 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, Levi, férfi műlesiklás, 1. és 2. futam
14.00: Erőemelés, világbajnokság, Isztambul
20.00: Műkorcsolya, Grand Prix-sorozat, jégtánc kűr, Everett
22.05: Műkorcsolya, Grand Prix-sorozat, női kűr, Everett
Eurosport 2
13.40: Terepkerékpár, ciklokrossz X20, nők, Hamme
14.55: Terepkerékpár, ciklokrossz X20, férfiak, Hamme
20.00: Golf, PGA Tour, Austin Championship
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Belgium-Olaszország
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Spanyolország-Anglia
Arena 4
15.30: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Detroit Lions-New England Patriots
19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Green Bay Packers-Minnesota Vikings
22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Dallas Cowboys-San Francisco 49ers
Match 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Franciaország-Törökország