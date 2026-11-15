Belga-olasz vagy spanyol-angol? – Sport a tévében

Az elkerülhető halálozás aránya Magyarországon az uniós átlag többszöröse, a szakemberek szerint azonban a gond nem elsősorban a technikában vagy a szaktudásban keresendő. A Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai Szakosztályának kerekasztal-beszélgetésén onkológus, kardiológus és egészség-gazdaságtani szakember is arra jutott: a betegút széttöredezett, a gondozás hiányos, az adatok megbízhatatlanok – a pénz kérdése pedig csak ezek után jön.