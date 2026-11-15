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2026. november 15. vasárnap Albert, Lipót
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A spanyol Lamine Yamal ünnepel, miután csapatukkal 2-1-re gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntõjének Spanyolország-Belgium mérkõzésén a Los Angeles Stadionban 2026. július 10-én.
Nyitókép: MTI/AP/Gregory Bull

Belga-olasz vagy spanyol-angol? – Sport a tévében

Infostart / MTI

Magyarok nélküli nap a Nemzetek Ligájában, korcsolyázás, röplabda, darts, sí, erőemelés, bringa, golf, amerikaifutball még a képernyőn vasárnap focin kívül. Mutatjuk a teljes kínálatot.

M4 Sport

17.00: Röplabda, női NB I, Békéscsaba-Vasas Óbuda

20.00: Műkorcsolya, Grand Prix-sorozat, jégtánc kűr, Everett

22.00: Műkorcsolya, Grand Prix-sorozat, női kűr, Everett

Sport 1

13.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, FTC-Esbjerg

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, CSM Bucuresti-Brest

17.45: Kézilabda, női NB I, Debrecen-Mosonmagyaróvár

22.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Phoenix Suns-Los Angeles Lakers

Sport 2

14.00 és 20.30: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton, 2. nap

Eurosport 1

9.45 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, Levi, férfi műlesiklás, 1. és 2. futam

14.00: Erőemelés, világbajnokság, Isztambul

20.00: Műkorcsolya, Grand Prix-sorozat, jégtánc kűr, Everett

22.05: Műkorcsolya, Grand Prix-sorozat, női kűr, Everett

Eurosport 2

13.40: Terepkerékpár, ciklokrossz X20, nők, Hamme

14.55: Terepkerékpár, ciklokrossz X20, férfiak, Hamme

20.00: Golf, PGA Tour, Austin Championship

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Belgium-Olaszország

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Spanyolország-Anglia

Arena 4

15.30: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Detroit Lions-New England Patriots

19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Green Bay Packers-Minnesota Vikings

22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Dallas Cowboys-San Francisco 49ers

Match 4

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Franciaország-Törökország

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Kezdőlap    Sport    Belga-olasz vagy spanyol-angol? – Sport a tévében

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Az elkerülhető halálozás aránya Magyarországon az uniós átlag többszöröse, a szakemberek szerint azonban a gond nem elsősorban a technikában vagy a szaktudásban keresendő. A Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai Szakosztályának kerekasztal-beszélgetésén onkológus, kardiológus és egészség-gazdaságtani szakember is arra jutott: a betegút széttöredezett, a gondozás hiányos, az adatok megbízhatatlanok – a pénz kérdése pedig csak ezek után jön.

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