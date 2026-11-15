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Egy sárgásbarna színű tehén áll egy füves legelőn.
Nyitókép: Unsplash

Marhák százai okoznak válsághelyzetet egy macedon városban

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Az állatok korábban három gazdához tartoztak, a hatóságok pedig már 2024-ben elrendelték az elkobzásukat, az intézkedést azonban nem sikerült végrehajtani.

Harmincnapos válsághelyzet kihirdetését kérte az észak-macedóniai Kriva Palanka polgármestere, miután több mint ezer szarvasmarha kóborol szabadon a városban és környékén, jelentős károkat okozva a mezőgazdasági területeken és veszélyeztetve a közlekedést - számolt be róla pénteken a Vesti.mk északmacedón hírportál.

Szasko Mitovszki polgármester közölte, hogy a válsághelyzet kihirdetésére azért van szükség, mert a helyi hatóságok nem rendelkeznek elegendő eszközzel és kapacitással az állatok befogásához és elhelyezéséhez.

A mintegy 19 ezer lakosú, Bulgária közelében fekvő városban a tehenek rendszeresen megjelennek az utcákon, a parkokban és a lakóházak udvarán. A gazdák szerint az állatok letarolják a termést, megrongálják a kerítéseket, és a közutakon is balesetveszélyt jelentenek. Egy helyi gazdálkodó arról számolt be, hogy tavaly több mint húsz tonna káposztáját pusztították el, amivel mintegy 15 ezer eurós kárt okoztak neki.

A probléma évek óta fennáll. A polgármester szerint öt évvel ezelőtt még mintegy négyszáz szarvasmarha kóborolt a térségben, számuk azonban azóta ezer fölé emelkedett.

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macedónia

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