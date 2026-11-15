Marhák százai okoznak válsághelyzetet egy macedon városban

Harmincnapos válsághelyzet kihirdetését kérte az észak-macedóniai Kriva Palanka polgármestere, miután több mint ezer szarvasmarha kóborol szabadon a városban és környékén, jelentős károkat okozva a mezőgazdasági területeken és veszélyeztetve a közlekedést - számolt be róla pénteken a Vesti.mk északmacedón hírportál.

Szasko Mitovszki polgármester közölte, hogy a válsághelyzet kihirdetésére azért van szükség, mert a helyi hatóságok nem rendelkeznek elegendő eszközzel és kapacitással az állatok befogásához és elhelyezéséhez.

Más de 1.000 vacas vagan sin control en Macedonia. El alcalde de Kriva Palanka, Saško Mitovski, solicita al Gobierno de Macedonia del Norte declarar un estado de crisis de 30 días ante los daños causados por el ganado suelto #NoComment https://t.co/7ulpzaX2dD — euronews español (@euronewses) November 13, 2026

A mintegy 19 ezer lakosú, Bulgária közelében fekvő városban a tehenek rendszeresen megjelennek az utcákon, a parkokban és a lakóházak udvarán. A gazdák szerint az állatok letarolják a termést, megrongálják a kerítéseket, és a közutakon is balesetveszélyt jelentenek. Egy helyi gazdálkodó arról számolt be, hogy tavaly több mint húsz tonna káposztáját pusztították el, amivel mintegy 15 ezer eurós kárt okoztak neki.

A probléma évek óta fennáll. A polgármester szerint öt évvel ezelőtt még mintegy négyszáz szarvasmarha kóborolt a térségben, számuk azonban azóta ezer fölé emelkedett.