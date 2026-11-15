Újabb gond a Microsoftnál, a Windows frissítés is akadozik

A lap idézi a Bleeping Computer cikkét, amely szerint a frissítés nem települ azokra az eszközökre, amelyekre felkerült korábban a Windows 11 októberi előnézeti frissítése. Amennyiben valaki megpróbálja telepíteni a novemberi csomagot, azzal szembesülhet, hogy a Windows újra és újra nekifut, vagy megjeleníti a 0x80070306, 0x800f0989 vagy 0x800f0993 hibakódok valamelyikét.

A Microsoft állítja: a probléma csak azokat az eszközöket érinti, amelyekre korábban telepítették az októberi, nem biztonsági tartalmú előnézeti frissítést (KB5127936). A Microsoft javította a hibát, és elméletileg semmilyen felhasználói beavatkozás nem szükséges ahhoz, hogy megoldódjon.