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Nyitókép: Unsplash

Újabb gond a Microsoftnál, a Windows frissítés is akadozik

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Sokaknál gond van a Windows 11 novemberi frissítőcsomagjával - írja a HVG.

A lap idézi a Bleeping Computer cikkét, amely szerint a frissítés nem települ azokra az eszközökre, amelyekre felkerült korábban a Windows 11 októberi előnézeti frissítése. Amennyiben valaki megpróbálja telepíteni a novemberi csomagot, azzal szembesülhet, hogy a Windows újra és újra nekifut, vagy megjeleníti a 0x80070306, 0x800f0989 vagy 0x800f0993 hibakódok valamelyikét.

A Microsoft állítja: a probléma csak azokat az eszközöket érinti, amelyekre korábban telepítették az októberi, nem biztonsági tartalmú előnézeti frissítést (KB5127936). A Microsoft javította a hibát, és elméletileg semmilyen felhasználói beavatkozás nem szükséges ahhoz, hogy megoldódjon.

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Kezdőlap    Tech    Újabb gond a Microsoftnál, a Windows frissítés is akadozik

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