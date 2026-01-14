ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Megviseli az elektromos autókat a téli időjárás, alapos teszt is igazolja

Infostart

Hiába a papíron nagy teljesítményű akkumulátor és a több száz kilométeres hatótávolság, a fagyos időjárásban jócskán megugrik a legtöbb e-autó fogyasztása.

Alapos tesztet végzett a német autóklub, az ADAC, hogy kiderítse, melyik elektromos autó hogyan bírja a fagyot, és melyik vérzik el, ha a kemény mínuszokban kell nagy távolságot megtenni – írja a Vezess.

A szervezet 25 különböző márka nagy hatótávú (WLTP szerint legalább 500 km-re képes) modelljét tette próbára. Ezek a modellek már bevallottan arra készültek, hogy a tulajdonosok nagyobb távot tegyenek be, nem városi cirkálók. A cél az objektivitás volt, így a teszt nem a kiszámíthatatlan forgalomban, hanem az ADAC tesztlaborjában zajlott, egységesen 0 Celsius-fokos átlaghőmérsékleten.

Nem a steril környezetben végzett próba volt a cél, a fékpadon egy München és Berlin közötti valós utat szimuláltak, amelyet az A9-es autópályán rögzítettek. A mérésbe minden belekerült: az emelkedők, a lejtők és a valós forgalmi ritmus is. Így minden autónak milliméterre pontosan ugyanazzal a sebességgel, széllel és időjárási viszontagsággal kellett megküzdenie – írják.

Mindössze egyetlen autó, a Mercedes-Benz EQS 450+ volt képes töltés nélkül teljesíteni a távot.

A Porsche Taycan, és a Lucid Air egyszer állt meg, a mezőny dereka – összesen kilenc autó – kétszer állt volna meg, míg a sor végén kullogó nyolc modellnek háromszor kellett volna töltőre csatlakoznia, hogy végül beérjen a képzeletbeli célvonalba.

A dobogó második és harmadik fokára szintén igen drága modellek „gurulhattak fel”: a Porsche Taycan és a Lucid Air. A lap hozzáteszi, a negyedik és ötödik helyen befutó Volkswagen ID.7 és a Tesla Model 3 bizonyította, hogy az olcsóbb típusok között is vannak használható darabok.

A tesztelt modellek közül 18 esetében az energiafogyasztás 50 százalékkal haladta meg a gyári prospektusokban ígért értékeket. A helyzet a Volvo EC40, az MG4 és a Ford Capri esetében a legdrámaibb, ugyanis

ezeknél olykor a 80 százalékot is elérte a különbség, vagy meg is haladta azt.

Ekkorára növekedett plusz fogyasztásnál pedig rohamosan csökken a hatótávolság is.

Az ADAC ezért a “hosszútáv-alkalmasság” értékelésénél 50 százalékban a hatótávot, 25-25 százalékban pedig a tesztfogyasztást és a 20 perc alatt visszatölthető kilométerek számát vette figyelembe. Ezen a téren a Porsche Taycan töltésben volt nyerő: 271 kW-os átlagteljesítményt hozott. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Porsche modellje 20 perc alatt 370 kilométernyi hatótávot szippant magába.

Megviseli az elektromos autókat a téli időjárás, alapos teszt is igazolja

Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés

Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés

Pedagógus bértábla 2026: mutatjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2026-ban, hogyan alakul a tanári fizetés 2026 évében? Mit kell tudni a tanárbérek, pedagógus bérpótlékok kapcsán?

