ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Őrülten kattogtak a traffiboxok Budán

Infostart

A II. Kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén tíz helyszínen telepített traffiboxok 2025. novemberében összesen 411 gyorshajtást mértek.

A leggyorsabban haladó járművet az Árpád fejedelem útján mérték, a kocsi 50 km/h helyett 88 km/h-val hajtott. A jogszabály ezt a sebességtúllépést 100 ezer forint közigazgatási bírsággal szankcionálja.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Mindig tartsák be a sebességhatárokat… „hogy mindenki hazaérjen” – írja a police.hu.

Kezdőlap    Autó    Őrülten kattogtak a traffiboxok Budán

rendőrség

közlekedés

autó

traffipax

ii. kerület

traffibox

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vinkó József: én is megdöbbentem, milyen titkokat, rejtett történeteket mutatnak Budapest egyes gasztrohelyei

Vinkó József: én is megdöbbentem, milyen titkokat, rejtett történeteket mutatnak Budapest egyes gasztrohelyei
Nagyon is létezik gasztroturizmus – mondta Vinkó József, a Magyar Konyha magazin főszerkesztője az InfoRádió Aréna című műsorában, és felhívta a figyelmet újonnan összeállított gasztroséta helyekre. Beszélt arról is, hogy a hozzánk látogató külföldiek hetven százaléka milyen ételt keres, és hogy leáldozik-e a fine dining csillaga. Megtudhattuk tőle azt is, miért „házasítják” a japán és a perui konyhát.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy határ, két valóság: Kassa megerősödése új kihívások elé állítja Észak-Magyarországot

Egy határ, két valóság: Kassa megerősödése új kihívások elé állítja Észak-Magyarországot

Egykor határsorompó szelte ketté, ma már aktív gazdasági és társadalmi kapcsolatok kötik össze a keleti szlovák-magyar határrégiót. De hogyan lett egy szigorúan őrzött határszakaszból egy egyre dinamikusabban összefonódó határrégió?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az újabb menzabotrány: kukacos csokit adtak a gyerekeknek több hazai iskolában és óvodában, sokan rosszul lettek

Itt az újabb menzabotrány: kukacos csokit adtak a gyerekeknek több hazai iskolában és óvodában, sokan rosszul lettek

Hajdúböszörményi oktatási intézményekben több gyermek rosszullétet tapasztalt, miután lárvákkal szennyezett csokimikulást fogyasztottak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Staff and tourists among 25 killed in Goa nightclub fire

Staff and tourists among 25 killed in Goa nightclub fire

Officials believe a gas canister explosion triggered the fire which tore through the busy nightlife venue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 06:12
Rémisztő balesetet rögzített a kamera: elszállt a sokkot kapott autós
2025. december 6. 06:48
Gyomorideg – Terjednek a Balatonnál is ezek a masinák
×
×
×
×