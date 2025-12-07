Őrülten kattogtak a traffiboxok Budán

A leggyorsabban haladó járművet az Árpád fejedelem útján mérték, a kocsi 50 km/h helyett 88 km/h-val hajtott. A jogszabály ezt a sebességtúllépést 100 ezer forint közigazgatási bírsággal szankcionálja.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Mindig tartsák be a sebességhatárokat… „hogy mindenki hazaérjen” – írja a police.hu.