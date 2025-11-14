ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek
Nyitókép: Magyar Közút/YouTube

Öt év börtön is járhat érte – szokatlan figyelmeztetést kaptak az autósok

Infostart

A társaság munkatársai olykor szüttyögnek, de nem úri hóbortból vagy bosszantásból, hanem mert ez a munkafolyamat ritmusa – olvasható a Magyar Közút Facebook-oldalán.

„Tudtad, hogy a Magyar Közút útellenőrei és kezelői ellenőrei jogilag közfeladatot ellátó személynek minősülnek?” – teszi fel a kérdést a közösségi oldalán a közútkezelő, arra figyelmeztetve, hogy ennek értelmében, aki munkavégzésük során akadályozza, fenyegeti vagy bántalmazza őket, illetve intézkedésre kényszeríti, akár öt évig terjedő szabadságvesztést is kockáztat.

„És igen: olykor szüttyögnek az úton, de nem úri hóbortból vagy bosszantásból, hanem mert ez a munkafolyamat ritmusa, ez a tempó.”

Egy belső reprezentatív felmérés szerint:

  • a közút munkatársai 88 százalékát érte már verbális támadás;
  • több mint 20 százalékukat megdobálták különböző tárgyakkal;
  • minden harmadikukat ledudálták.

Konklúzió: a lassabb haladás nem akadályozás, hanem feladatvégzés. „Figyelem és türelem” – zárul a bejegyzés.

Autó    Öt év börtön is járhat érte – szokatlan figyelmeztetést kaptak az autósok

börtönbüntetés

magyar közút

közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

Kaiser Ferenc: kezdi elérni a határokat az ukrán haderő ellenállása és kitartása

Kaiser Ferenc: kezdi elérni a határokat az ukrán haderő ellenállása és kitartása
Az oroszok már Pokrovszk bevételét ünneplik, amely városnak Mirnograddal együtt azért nagy a jelentősége, mert mindkét település része a Donyeck-megyét védő erődnek – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Mint fogalmazott, ha az oroszok az egész Donyeck-megyét birtokba akarják venni, előbb Szlovjanszkot és Kramatorszkot kellene elfoglalniuk, ami egyáltalán nem egyszerű feladat. A szakértő kitért arra is, hogy egyre nagyobb arányú dezertálásról érkeznek hírek az ukrán hadseregből.
Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

A portugál labdarúgó-válogatott kikapott Írországban, így a vasárnapi utolsó fordulóban dől el, melyik csapat jut ki a jövő évi világbajnokságra és melyik lesz pótselejtezős az európai selejtező F csoportjából.
 

„Kijött a vakond" az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
Megjött a rendelet az árrésstop módosításáról

Megjött a rendelet az árrésstop módosításáról

A kormány újabb három hónappal meghosszabbította, valamint további árucikkekkel bővítette az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot. Decembertől a szabályozás 14 új termékkörre is kiterjed, a marhahústól a gyümölcsökön át egészen a bébiételekig – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak

Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak

Öt olyan elektromos autó is kapható jelenleg Magyarországon, amiért 10 millió forintnál kevesebbet kell fizetni.

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

