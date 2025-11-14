Öt év börtön is járhat érte – szokatlan figyelmeztetést kaptak az autósok

„Tudtad, hogy a Magyar Közút útellenőrei és kezelői ellenőrei jogilag közfeladatot ellátó személynek minősülnek?” – teszi fel a kérdést a közösségi oldalán a közútkezelő, arra figyelmeztetve, hogy ennek értelmében, aki munkavégzésük során akadályozza, fenyegeti vagy bántalmazza őket, illetve intézkedésre kényszeríti, akár öt évig terjedő szabadságvesztést is kockáztat.

„És igen: olykor szüttyögnek az úton, de nem úri hóbortból vagy bosszantásból, hanem mert ez a munkafolyamat ritmusa, ez a tempó.”

Egy belső reprezentatív felmérés szerint:

a közút munkatársai 88 százalékát érte már verbális támadás;

több mint 20 százalékukat megdobálták különböző tárgyakkal;

minden harmadikukat ledudálták.

Konklúzió: a lassabb haladás nem akadályozás, hanem feladatvégzés. „Figyelem és türelem” – zárul a bejegyzés.