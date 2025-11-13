Pár centi miatt: autós rémálom egy tatai parkolóban – videó

A tatai Tescónál vette videóra a Bp-i Autosok oldal egyik olvasója, amint egy másik kocsi vezetője megkarcolja a mellette parkoló fehér Mercedest. A felvételen hallható, ahogy az Opel vezetője végighúz valamit az autó fényezésén, vélhetően bosszúból a kis hely miatt.

„A felvétel tanúsága szerint az Opel vezetője nehezményezte, hogy a fehér Mercedes túlságosan közel állt az autójához, megnehezítve a beszállást. Látszik és hallatszik, ahogy – feltehetően egy kulccsal – megkarcolja a másik jármű fényezését” – olvasható. A beküldő értesítette a Mercedes tulajdonosát, aki a rendőrségen feljelentést tett az ügyben.

Az eset jól mutatja, milyen könnyen válik a parkolási bosszú rongálássá, néhány centiméter miatt is. A kár ugyan később javítható, de az ilyen viselkedés súlyos következményekkel járhat: a szándékos rongálás bűncselekmény – figyelmeztet a portál.

A videó második felében pedig egy, az M1-esen történt baleset látható.