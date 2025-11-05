ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 5. szerda
használt autó autóvásárlás
Nyitókép: northlightimages/Getty Images

2021 óta nem hoztak be ennyi használt autót, de hiába a négyéves rekord

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Még így is öregszik a hazai autóflotta átlaga, pedig októberben a DataHouse adatai szerint 12 588 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 10 százalékkal több a szeptemberinél, és 17 százalékkal haladja meg a tavaly októberi 10 725-ös értékét. 2021 márciusa óta a regisztrált import használt autók száma meg sem közelítette a 12 ezres szintet.

Negyedévvel azután, hogy a használtautó-behozatal havi szintje hosszú idő után átlépte a 11 ezres szintet, máris újabb jelentős ugrás tanúi lehetünk: a 12 ezres sáv feletti érték világosan jelzi, hogy trendszerűen ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé – fejtette ki Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Az elmúlt ötéves időszak első felében tapasztalt fokozatos visszaesés részben az autóiparban bekövetkező chiphiányra volt visszavezethető: az újautópiac ellátási zavarai miatt külföldön is sok vásárló fordult a használtautó-piac felé, ami miatt ezek a járművek is jelentősen megdrágultak. Azután egy inflációs időszak következett, a megélhetési bizonytalanság miatt sok hazai vásárló óvatosságból elhalasztotta az autóvásárlást.

2023 közepe óta azonban lassan megfordult a trend: a reálbérek ismét növekedni kezdtek, és idén a hazai vásárlók számára már a kedvezően alakuló euróárfolyam is nagyobb ösztönzést jelent arra, hogy a nagyságrendekkel nagyobb kínálatot nyújtó külföldi piacokon válogasson – tette hozzá.

Használt autók importja Magyarországon
Használt autók importja Magyarországon

A jelenlegi folyamatok alapján arra számítanak, hogy éves szinten a tavalyi 111 ezer helyett idén már mintegy 128 ezer használt személyautót importálnak majd az országba.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: a korábbi évhez képest 15 százalék környéki emelkedés lesz.

Ez a magyarországi utakon futó 4,2 milliós, átlagban 16 és fél éves autóflotta öregedése szempontjából még nem elegendő,

hogy ez a hosszú évek óta tartó öregedési folyamat megálljon vagy visszaforduljon.

A 130 ezres éves darabszám helyett a „legszebb években” 150-160 ezer használt autó jött be a külföldi piacokról, ami fiatalított valamennyit a hazai utakon futó flottán, mivel akkoriban jellemzően 10 év környéki átlagéletkorral érkeztek az országba az importált használt autók. Ez a szám is növekszik, de

még mindig 12 év környéki az átlag, vagyis ma is fiatalabb autók jönnek be, mint a kocsik átlagéletkora az utakon.

Az új autós forgalomba helyezések szintén növekedő trendet mutatnak év/év alapon, ott is 120-130 ezer környéki éves eladási darabszámot prognosztizálunk. Viszont ahhoz, hogy megálljon a magyarországi flotta korosodása, 180-190 ezer új autót, illetve importált használtat kellene behozni ilyen életkorsávban – tette hozzá Halász Bertalan.

KAPCSOLÓDÓ HANG

import

használt autó

halász bertalan

