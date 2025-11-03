ARÉNA - PODCASTOK
Segédmotoros kerékpárral akart elmenekülni a rendőrök elől egy súlyosan ittas bonyhádszerdahelyi férfi.
Nyitókép: Police.hu

Menekülőre fogta a részeg simsonos, csúnya lett az üldözés vége – videó

Infostart

Segédmotoros kerékpárral akart elmenekülni a rendőrök elől egy súlyosan ittas bonyhádszerdahelyi férfi.

Szokásos járőrszolgálatukat látták el a napokban a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság forgalom-ellenőrző járőrei. A 6-os főúton, Bonyhád térségében haladtak, amikor velük szemben egy bukósisak nélkül haladó motorosra lettek figyelmesek. Megfordultak, és a Simson után eredtek.

Néhány száz méter után utolérték, és felszólították a sofőrt, hogy álljon félre, igazolja magát. A motoros először félre is állt, néhány másodperc múlva azonban úgy döntött, nem akar az egyenruhásokkal beszélni. Gázt adott, és nagy lendülettel elindult.

A rendőrök utánaeredtek, és követték az úton kacskaringózó férfit, aki nem volt vezetésre képes állapotban. A sofőr néhány száz méterrel arrébb, egy enyhe ívű kanyarban elvesztette uralmát járműve felett, előbb az útpadkának hajtott, majd felborult. A rendőrök a segítségére siettek, mert alig bírt felállni.

A motor vezetőjének leheletén erős alkoholszag érződött. Szondát fújattak a 67 éves bonyhádszerdahelyi sofőrrel, melynek igen magas értéke megerősítette a rendőrök gyanúját, hogy a férfi részegen motorozott. Bevitték további mintavételre, és jogosítványa bánta felelőtlen viselkedését.

A bonyhádi rendőrök ittas járművezetés miatt indítottak eljárást ellene. Emellett felelnie kell a balesetért és a bukósisak használatának elmulasztásáért is.

