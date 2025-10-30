ARÉNA - PODCASTOK
Parking machine in the city street, evening
Nyitókép: Patrick Daxenbichler/Getty Images

Forrnak az indulatok Tatabányán a jogellenesen bevezetett fizetős parkolás miatt

Infostart

A Kúria megsemmisítette a Tatabányán nyáron bevezetett parkolási rendeletet, amelyet korábban a kormányhivatal is jogsértőnek minősített. November 30-ig azonban maradnak az eddigi szabályok, addig fizetniük kell a lakosoknak, akik felháborodtak azon, hogy egy szabálytalan rendelet írja nekik elő mindezt.

A Kúria döntése értelmében a tatabányai önkormányzat jogellenesen vezette be nyáron a fizetős parkolási rendeletet, amelyet korábban jogsértőnek minősített a kormányhivatal is. A mostani határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. A rendelet november 30-án veszti hatályát, addig viszont továbbra is fizetniük kell az érintetteknek – írja a kemma.hu.

A rendeletet a Többségben Tatabányáért és a Mi Hazánk többségi szavazásával fogadták el, és bár a kormányhivatal már az elfogadás előtt szabályellenesnek minősítette, a városvezetés ezt figyelmen kívül hagyta, és életbe léptette az új szabályokat. Az intézkedésekhez igazodva jelentősen megemelték a díjakat, regisztrációhoz kötötték a lakosok ingyenes parkolását és kiterjesztették a fizetős zónákat.

A legfelsőbb bíróság szerint az önkormányzat nem tudta hitelt érdemlően igazolni a parkolóhelyek telítettségét.

A tatabányai lakosok a már beszedett és befizetett parkolási díjak visszatérítését követelik. A helyi önkormányzat a Facebookon közzétett közleményében jelezte: tudomásul veszi a Kúria döntését, egyben jelezte, hogy már korábban megkezdte és folyamatosan végzi a parkolási terheltségre vonatkozó méréseket és számításokat. Mint írják, Tatabánya közgyűlése november végéig dönteni fog a törvényi feltételeknek megfelelő, új fizetőparkolási szabályokról. A bejegyzés végén a városvezetés felhívja a lakosság figyelmét, hogy jelen szabályzás november 30-ig érvényben marad, addig a szabályokat mindenkinek be kell tartani.

A bíróság hangsúlyozta, hogy az önkormányzati rendeletalkotás során a jogbiztonság és az arányosság elve alapvető követelmény. A fizető parkolási övezetek kijelölése csak akkor jogszerű, ha azokat valóban a forgalomszabályozás és a közterületek védelme indokolja, nem pedig bevételszerzési szándék.

A Kúria úgy ítélte meg, hogy a tatabányai rendelet nem felelt meg az önkormányzati autonómia keretein belül elvárt törvényességi követelményeknek.

A tatabányai önkormányzat november 30-ig kapott haladékot a jogszabályokkal összhangban álló szabályozás előkészítésére és megalkotására.

Az Index azt írja, a tatabányai lakosság nehezményezi, hogy nem azonnali hatállyal semmisítették meg a rendeletet, mert így november végéig egy szabálytalan rendelet alapján kell fizetni a parkolásért. A helyiek nemtetszésüket fejezték ki amiatt is, hogy aki kifizette a regisztrációs díjat vagy az év végéig szóló parkolási bérletet – céges autóra ugyanis csak azt lehet venni, ha tatabányai székhellyel rendelkezik, akkor 36 ezer, ha nem, akkor 150 ezer forintért –, nem tudják, mikor kapják vissza a pénzüket.

Csütörtökön a piacok a szerda esti Fed-kamatvágás és Powell óvatos hangvétele után emésztik a híreket, miközben csökkent az idei újabb kamatcsökkentés esélye. A dollárárfolyam ingadozott napközben, a jen tovább gyengült, a forint pedig 334–335 között mozog a dollárral szemben, miközben az euróval szemben továbbra is egy szűk sávba szorult. A befektetők a Trump–Hszi találkozó nyomán enyhén optimisták a kereskedelmi kapcsolatokat illetően, bár egyelőre visszafogottak a reakciók. Délután az Európai Központi Bank kamatdöntése előtt voltak nagy mozgások, ami a forintárfolyamra is kihatott!

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 151,53 ponttal, vagyis 0,14 százalékkal gyengült csütörtökön, és 106 989,61 ponton zárt.

He will now be known as Andrew Mountbatten Windsor - Buckingham Palace says "these censures are deemed necessary, notwithstanding the fact that he continues to deny the allegations against him".

