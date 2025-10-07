Itt a nagy gyermekülésteszt: vigyázat, kettő is megbukott a vizsgán

A 2025 őszi ADAC-gyermekülésteszt során két népszerű modell is elbukott a biztonsági vizsgálatokon. A Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 (ZA10 i-Size) nem felelt meg az előírásoknak, sőt, az egyik esetben az üléshéj egyszerűen leszakadt az alvázról a frontális ütközés során. A szakértők szerint ezek az ülések komoly kockázatot jelentenek a gyerekekre nézve – írja a Blikk.

A Német Autóklub már a hivatalos eredmények megjelenése előtt figyelmeztette a szülőket: a két említett ülés nem teljesítette a biztonsági előírásokat.

A hátrafelé néző tesztbábukkal végzett ütközés során a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 (ZA10 i-Size) is meghibásodott – az ülések leváltak a tartószerkezetről, ami valós balesetben életveszélyes helyzetet teremthet. Az ADAC határozottan nem ajánlja ezen modellek megvásárlását.

A Chipolino modell esetében a tizenegy kilogrammos bábu a menetiránynak háttal volt rögzítve, amikor a négy csavarral rögzített ülés leszakadt az vázról. A bábu előrelendült, emiatt könnyen nekiütközhetett volna az autó első ülésének – ami súlyos sérüléshez vezethet.

A Reecle modellnél a 15 kilogrammos próbabábuval végzett frontális ütközés során az ülés forgólemeze vált le az tartószerkezetről. Bár az ülés a felső hevederrel a helyén maradt, a bábu és az ülés együtt átpördült az autóban. Ez nagy eséllyel vezethetne fejsérüléshez egy karambol során.

Az ADAC 2025 őszi teljes gyermeküléstesztjének eredményeit október 21-én teszik közzé.