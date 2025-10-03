Felrobbant egy elektromos autó, bezárták a központot

Óriási robbanás volt még múlt vasárnap az elektromos autókat fejlesztő Faraday Future Los Angeles-i központjában. Az épület súlyosan megrongálódott, de szerencsére a vállalat egyetlen alkalmazottja sem sérült meg – számolt be az esetről a Totalcar.

A tűzoltók egy órán át oltották a lángokat. A helyi hatóságok kiüríttették a Faraday Future központját, és az ilyen estekre előírt vizsgálatokat követően életveszélyesnek nyilvánították az épületet.

Helyi tudósítások szerint a robbanás egy kétszintes melléképületben történt, de akkora erejű volt, hogy a többszintes főépület statikai biztonságát is veszélyeztette.

Az illetékesek további statikai vizsgálatokat indítottak, amelyek ideje alatt zárva lesz az épület.

A Faraday Future igazgatója jelezte: együttműködnek a hatóságokkal, valamint arra is ígéretet tett, hogy minél előbb kiderítik, mi okozta a robbanást. A vállalat az X-en egyelőre csak annyit közölt a történtekkel kapcsolatban, hogy azt valószínűsítik, egy FF91 típusú, nem szériakész autó okozhatta a balesetet. Egy béta változat kaphatott lángra külső elektromos tűz vagy esetleg a belső, 12 voltos rendszer hibája miatt. A 18650 típusú hengeres lítium cellák lángra kaptak, mielőtt megtörtént a robbanás.

A tűzben érintett jármű egy 2016-os példány volt, ami teljesen más technológiát használ, mint a gyártáskész változatok, de az FF91 gyártását még nem is indították el.