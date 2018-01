Illegális örökbefogadások Magyarországon - a rendőrség is figyel

Az utóbbi időkben egyre több olyan esetről lehetett hallani, ahol a szülők a nem várt gyermeküket több százezres, sőt ötmillió forintos, úgynevezett „fájdalomdíjért” adták tovább.

Ez esetben gyermekkereskedelemről lehet beszélni, ami rendkívül kockázatos –

mondta Budavári Zita, a Bölcső Alapítvány elnöke az InfoRádiónak.

Az alapítvány elnöke elmondta, már több alkalommal is jelezték a pénzért való örökbeadásokat a minisztérium felé, sőt a rendőrséggel is kommunikáltak már, amiből az derült ki, hogy a hatóságok is tudnak ezekről az esetekről. Maga az alapítvány azonban önmagában nem tud mit tenni, tette hozzá.

„Messze nincs annyi örökbe fogadható gyermek és főleg csecsemő korú, vagy újszülött korú, mint ahányan várakoznak újszülött babára. Ez okozza ezt a helyzetet” – mondta az alapítvány vezetője. Hozzátette, zömében kétségbeesett 40 év fölötti házaspárok azok, akik nem akarják kivárni a hivatalos várakozási időt, és inkább illegálisan fogadnak örökbe.

Budavári Zita szerint az örökbefogadó szülök elsősorban azt akarják, hogy a gyermek egészséges és ne roma származású legyen. A biológiai szülők nem mindig fogalmaznak meg elvárásokat – bár volt arra is példa, hogy azt akarták, a gyerek vallásos neveltetést kapjon.

A nyílt örökbefogadásoknál a civil szervezet a szülésig nem szól az örökbefogadóknak.

„Akkor van a probléma, amikor a terhesség harmadik trimeszterében a házaspár és a biológiai szülő már megismerkednek egymással” – mondta az alapítvány vezetője, aki számos olyan esettel találkozott már, ahol az örökbefogadók az utolsó trimesztert végig finanszírozzák, de a szülő a gyermekét már nem mutatta meg nekik.

