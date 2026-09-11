ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.26
usd:
313.17
bux:
151487.21
2026. szeptember 11. péntek Teodóra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután aláírta a Keystone XL olajvezeték-projekt újraélesztését célzó rendeletet a washingtoni Fehér Házban 2026. április 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Vajon honnan lesz pénz Donald Trump ötezer dolláros választási osztalékára?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Van-e annyi pénz, hogy teljesítsék Donald Trump ígéretét: ha pártja nyeri az őszi választásokat, minden amerikai felnőtt kap ötezer dollárt? – ezt találgatják médiumok az amerikai elnök kampánykommentárja után.

Úgynevezett Trump-osztalékkal próbálja pártja mellé állítani az ingadozó szavazókat Donald Trump. Az amerikai elnök a republikánusok texasi kampány-nagygyűlésén arról beszélt, ha pártja nyer és többséget szerez az alsóházban és a szenátusban is a novemberi félidős választásokon, akkor „minden felnőtt amerikai állampolgár kap ötezer dollárt”.

„Most már csak annyit kell tennünk, hogy győzünk. Az egyetlen megkötés: a pénzt az Egyesült Államokban kell elkölteni” – mondta az ujjongó tömeg előtt az elnök.

Azt is hozzátette: aki nem szavaz, az a pokolra jut.

Az ötlet és az ígéret azonnal gúnyos kommentárokhoz vezetett. Több médium pedig elkezdte számolgatni, hogy az amúgy is rekordmértékben eladósodott amerikai szövetségi állam honnan teremti elő a pénzt.

A Donald Trump által a „hamis médiához” sorolt NBC News 1 billió dollárra taksálta a lehetséges összeget, mások 1,3 billiót említettek.

Az elnök és pártja demokratapárti ellenfelei kenőpénznek nevezték az ígéretet. Robert Garcia kaliforniai demokrata képviselő így fogalmazott:

„ő a valaha is kormányon volt legnagyobb hazudozó és nem lesz semmi az osztalékból”.

Gavin Newsom, az állam kormányzója, aki Trump egyfajta nemezise és a demokrata elnökjelöltség nagy esélyese így szúrt oda: „azután, hogy betegebbé és szegényebbé tett benneteket a háborújával, most az adófizetőktől szedett 5 ezer dolláros vérdíjjal akarja megvásárolni a voksotokat”.

A NBC emlékeztetett, hogy Donald Trump 1776 dolláros, azaz az amerikai függetlenség dátumával egyező prémiumot adott a fegyveres erők tagjainak, de más beígért visszatérítések elmaradtak. Ráadásul magának a Kongresszusnak kéne jóváhagynia az ötletet. A BBC – amelyet Trump beperelt – viszont olyan jogász szakértőt idézett, aki szerint az elnök esetleg adójóváírás útján adhat ötezer dollárt és a lépés így legális. Továbbá: ha olyanok is megkapják, akik nem a pártjára szavaztak, akkor azt nem lehet kenőpénznek nevezni.

JD Vance alelnök közben azt állította: a pénzt a Trump-féle védővámokból teremtenék elő – egyelőre azonban ezekből csak 475 milliár dollár folyt be és egy bírósági döntés miatt 100 milliárdot vissza is kellett téríteni.

És milyenek a republikánusok esélyei? Mivel a közvéleménykutatásokat immár a politikában a manipuláció eszközének kiáltották ki, nehéz határozottan jósolni. A felmérések szerint azonban nem garantált, hogy a republikánusok mindkét házat megszerzik. Ami bizonyos: az iráni háború nyomán drágult az üzemanyag, az elnök népszerűsége esett és mindez befolyásolhatja az ingadozó választókat – de nem azokat a hithű követőket, akik a texasi gyűlésen ünnepeltek.

Donald Trump azzal is próbálta a maga oldalára állítani őket, hogy második elnöksége általa sikernek nevezett eredményeiről szólt, például a venezuelai olaj exportjáról szóló ügyletről. És egy már nem is túl meglepő ötlettel is előállt: átnevezi a Hormuzi-szorost a saját nevére.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Vajon honnan lesz pénz Donald Trump ötezer dolláros választási osztalékára?

egyesült államok

gazdaság

donald trump

osztalék

pénz

választás

forrás

ígéret

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter fontos bejelentést tett a dízelüzemű gépjárművek tulajdonosai számára - videó

Magyar Péter fontos bejelentést tett a dízelüzemű gépjárművek tulajdonosai számára - videó
A kormány arról döntött, hogy támogatást nyújt csaknem egymillió dízelüzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán. A maximum 150 lóerős, dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek.
 

Magyar Péter ismét országjárásra indul, itt az első konkrét időpont

Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben

Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben

Péntek este kezdődik a háromnapos, naponta háromórás atlétikai Világdöntő Budapesten, amelyre a legnagyobb világsztárok is eljönnek. Kiemelkedő eredményt remél az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bencétől a magyar szövetség új elnöke, Tajti-Márton Anita, aki az InfoRádióban beszélt a Világdöntőről.
 

Molnár Attila a budapesti atlétikai Világdöntőn is csúcsra tör

Sport a tévében: 19 órakor kezdődik a budapesti atlétikai Világdöntő

A péntekinél kellemesebb idő ígérkezik az Atlétikai Világdöntő hétvégi napjaira

VIDEÓ
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.11. péntek, 18:00
Fejes Dániel
világbajnok kenus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódik a rali a Molban

Folytatódik a rali a Molban

Az elmúlt napokban látványos esés rajzolódott ki a vezető európai és amerikai tőzsdéken. A befektetők a 100 dollár fölött álló olajár miatt és a tartósan megemelkedő infláció, valamint a jegybanki kamatemelések miatt aggódtak. Ma délelőtt valamelyest javult a hangulat az elmúlt napok esése után, kis pluszban állnak az európai tőzsdék.A magyar piacon továbbra is a Mol a sztori, a tegnapi nagy emelkedés követően folytatódik a rali. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos határidőre figyelmeztetik a magyar szülőket: már csak keddig lehet kérni az ingyenes védelmet

Nagyon fontos határidőre figyelmeztetik a magyar szülőket: már csak keddig lehet kérni az ingyenes védelmet

Azon szülőknek, akik igényelni szeretnék hetedikes gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást, keddig kell visszajuttatniuk a kitöltött beleegyező nyilatkozatot az iskolákba.

BBC
Business Sport Travel Science
Ceremony begins to mark 25th anniversary of 9/11 at site of World Trade Center in New York

Ceremony begins to mark 25th anniversary of 9/11 at site of World Trade Center in New York

Vice-President JD Vance as well as former Presidents Joe Biden and Barak Obama are attending the commemoration.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 11. 13:54
Bizarr vád: britek elleni ukrán szabotázst segített volna egy orosz őr
2026. szeptember 11. 13:30
Felfüggesztette Brüsszel a cseh miniszterelnök cégcsoportjának uniós támogatásait az összeférhetetlenségi ügy miatt
×
×