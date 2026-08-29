Tanulságos példa: négy cég áll készen, de London elhalasztotta az önvezető taxis projektet

Négy önvezető autós cég is a startkockán áll, hogy elindítsa robottaxi szolgáltatását a brit fővárosban. Kettő, az Uber és a hazai startup, a mesterséges intelligenciát használó Wayve már meg is szerezte az engedélyt, de egyelőre nem kapták meg az idén nyárra várt zöld jelzést, hogy – egyelőre emberi biztonsági felügyelő társaságában – megjelenjenek az önvezető autóik.

Állításuk szerint már 100 ezer londoni van a várólistájukon, bár őket, úgy tűnik, nem a pillanatnyi szükség, hanem a kíváncsiság motiválja.

A brit fővárosban azonban aggódnak amiatt, hogy a további több száz, esetenként üresen köröző taxi csak tovább növeli a torlódásokat az utakon.

A helyi közösségi közlekedési vállalat, a TfL (Transport for London) a várakozások ellenére nem adta ki üzemeltetési ajánlásait. Korábban pedig burkoltan aggodalmát fejezte ki, hogy London lábon lőheti magát az önvezető taxik gyors bevezetésével. A TfL is támogatja Sadiq Khan főpolgármester radikális tervét, hogy 2041-re az utazások 80 százaléka közösségi közlekedéssel, kerékpáron vagy gyalog történjen – függetlenül az időjárástól, törölt járatoktól, útlezárásoktól és sztrájkoktól.

Viszont a cég szerint a robottaxik elsietett bevezetése alááshatja a 80 százalékos célkitűzést.

Az Uber és az önvezető Ford Mustangokat kínáló Wayve mellett a Google Waymo és a kínai Baidu Apollo Go nevű szolgáltatása is arra vár, hogy debütálhasson Londonban. A Wayve és a Waymo igyekezett eloszlatni a robotkocsik okozta forgalmi dugókról szóló aggodalmakat azzal, hogy csak „kevés” kocsit küldenek először az utcákra. A brit cég azonban felemás módon elismerte, megjelenésük mit okozhat, amikor közölte: döntésében tényező, hogy „csak minimális mértékben nőjön a közúti torlódás”.

A startupokra jellemző szuperoptimista nyilatkozatában hozzátette még: „ahogy bővül a szolgáltatás, okosabbá válik az útvonaltervezés, hatékonyabbá a vezetés és több ember választja a megosztott, autonóm utakat, úgy fog csökkenni a torlódás”. Mindez meglehetősen bizakodó jövőkép egy olyan városban, ahol jobbára keskenyek az utcák, amelyek egy részéről kizárták a nem helyi autósokat.

A kutatások közben vegyes képet festenek az autonóm taxik várható hatásairól. A Financial Times által idézett Siddartha Khasgir, a Warwick Egyetem „biztonságos autonómia” karának vezetője szerint nem lesz több dugó. „Maximum ott eshet meg, ahol történt egy incidens és az emberek nem tudják, hogyan reagáljanak, de ez nagyon szórványos lesz”.

A lap felhozott egy példát arról, milyen is lehet egy „incidens”: decemberben áramszünet miatt nem működtek a közlekedési lámpák San Franciscóban, ahol „a megzavarodott” Waymo taxik blokkolták a kereszteződéseket. A sofőrök kerülgették a járműveket, de a szűk, londoni utcákon ez komoly nehézséget okozhat. Londonban közben egy rendőrségi helyszínelésre hajtott be egy tesztüzemű robottaxi.

Más szakértők szerint a városok úgynevezett geofencinggel vehetik elejét, hogy az autonóm járművek olyan helyekre hajtsanak be, ahol gondot okozhatnak. A technológia és a mód még gyerekcipőben jár. Kutatók kielemezték a Waymo kaliforniai útjait és úgy találták, hogy a robottaxis utak 46 százalékánál nem volt utas a kocsiban. Ez az egyik ok, amiért nem mindenkinek tetszene a londoni bevezetés: megjelenne több majdnem, vagy jobbára üres autó az amúgy is zsúfolt utakon, lassítva a buszok haladását.

A londoni önkormányzat közlekedési bizottsága vitát indított a témában és a meghallgatáson a TfL egyik volt igazgatója azt mondta: szerinte a brit fővárosnak Oslo példáját kellene átvennie – ott csak olyan helyeken közlekednek a robot-taxik, amelyeket minimálisan szolgál ki a közösségi közlekedés és ahol kisebb a forgalom.

„Aggódom amiatt, hogy új, egy személlyel vagy akár üresen hajtó magánautó-flottát vezetünk be, ez nem teszi hatékonyabbá a közlekedési hálózatot... ezek csak késleltetni fogják a buszokat, ami miatt több ember ül autóba és ez ördögi kört hoz létre” – tette hozzá.

Érdekes módon, a Londonban megerősödött Zöld párt az egyik, amely a robot-taxik ellen kampányol... a hagyományos taxisofőrök állásait féltve.