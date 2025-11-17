ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.98
usd:
330.98
bux:
107573.7
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
barna medve / A brown bear is standing up in the middle of the wood
Nyitókép: Marco Pozzi Photographer/Getty Images

Nem tetszik az EU-nak, ami a medvékkel Szlovákiában történik

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Az Európai Bizottság vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a szlovák kormány általengedélyezett tömeges medvekilövés összeegyeztethető-e az uniós természetvédelmi előírásokkal. Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy az intézkedés sérti az élőhelyvédelmi irányelvet, Szlovákia újabb peres eljárásnak és akár jelentős pénzügyi szankcióknak is elébe nézhet.

Szlovákia újabb uniós vizsgálat előtt áll a medvék tömeges kilövése miatt. Az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség figyelemmel kíséri a szlovák kormány döntését, és azt vizsgálja, hogy az összhangban van-e az élőhelyvédelmi irányelvvel. A bizottság szerint alapvető, hogy minden rendkívüli beavatkozás során – így a kilövés esetén is – betartsák az uniós természetvédelmi szabályokat.

A Greenpeace lengyel fiókszervezete november elején panaszt nyújtott be az EB-hez, rámutatva, hogy a szlovák kormány döntése veszélyezteti a faj állományát, és stratégiai környezeti hatásvizsgálat nélkül történt. Az idén áprilisban elfogadott szlovák kormányrendelet 350 barnamedve kilövését engedélyezte, áprilistól október végéig pedig hivatalosan 201 egyedet ejtettek el, további példányok közlekedési balesetek vagy orvvadászok miatt pusztultak el, így a populáció összesen 239 egyeddel csökkent.

Tomáš Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter a lépést azzal indokolta, hogy szerinte a megelőző intézkedések nem elegendőek a medvékkel való konfliktusok elkerülésére, ezért szükséges a „megelőző célú kilövés”. Ezzel szemben az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy a kilövés csak kiegészítő intézkedés lehet, és alapvető fontosságú a konfliktusok megelőzése, például az etetőhelyek és a hulladék biztonságos kezelése révén.

Szlovákiai természetvédők szerint a vadászati csalikat és etetőhelyeket épp a medvék vonzására használják, ami növeli az ember és a vadon élő állat közti konfliktusok kockázatát, és megzavarja a medvék természetes viselkedését.

Az ellenzéki Progresszív Szlovákia EP-képviselője, Michal Wiezik szerint az EB már figyelmeztette a minisztériumot, hogy a nyilvánosság kizárása a kilövési engedélyek kiadásából ellentétes az aarhusi egyezménnyel. Hozzátette, hogy a „kettős medveritkítás” – vagyis a hatóságok és a vadászok egyidejű kilövései – szintén jogsértő lehet. Amennyiben a vizsgálat megállapítja az irányelvek megsértését, az Európai Bizottság eljárást indíthat Szlovákia ellen, és az ügy akár az Európai Bíróság elé is kerülhet, mint a siketfajd esetében.

Wiezik szerint a bírságok és a helyreállítási alapok elvesztése több tízmillió eurós kárt jelenthet az országnak. Az Európai Bizottság ugyanakkor a medvehús kereskedelmi engedélyezésére vonatkozó szabályozásban tehetetlen: amennyiben a hús a nemzeti higiéniai előírásoknak megfelel, a kereskedelem jogszerű marad. A szlovák zöldtárca májusban jelentette be, hogy engedélyezi a legálisan kilőtt medvék húsának árusítását, ha az megfelel a közfogyasztásra vonatkozó higiéniai előírásoknak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Nem tetszik az EU-nak, ami a medvékkel Szlovákiában történik

eu

medve

szlovák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: 11 lépéssel támogatjuk a vállalkozásokat, fél évvel elhalasztjuk a benzin jövedéki adójának emelését

Orbán Viktor: 11 lépéssel támogatjuk a vállalkozásokat, fél évvel elhalasztjuk a benzin jövedéki adójának emelését

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tartott közös sajtótájékoztatót: 11 pontos intézkedéscsomaggal segítik a vállalkozásokat. Fél évig elhalasztják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését.
 

Már csak hetei vannak a kormánynak a vállalás teljesítésére a szakszervezeti szövetség szerint

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Marad a csokigyártó az Infoparkban

Marad a csokigyártó az Infoparkban

Megújította budapesti bérleti megállapodását a világ legnagyobb snackgyártója, a Mondelez Inernational a CBRE Hungary, a Gránit Asset Management és a Grandum Real Estate együttműködésével - jelentette be CBRE LinkedIn-bejegyzésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt van Orbán Viktor 11 pontja: ezeket a változásokat vezetik be hamarosan, most jelentették be

Itt van Orbán Viktor 11 pontja: ezeket a változásokat vezetik be hamarosan, most jelentették be

Fél évvel eltolták az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, és folytatódik az alanyi áfamentesség is, amit megemelnek

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

"We have nothing to hide," the US president writes after previously resisting publishing the documents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 16. 08:00
Van olyan uniós ország, ahol már szinte luxuscikk az áram
2025. november 15. 18:34
A háború sem fogott Irán fővárosán, a vízhiány miatt viszont teljes kitelepítés jöhet
×
×
×
×