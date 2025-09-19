Vlagyimir Putyin az utódlására utalgatott – mutatjuk a lehetséges befutókat

Vlagyimir Putyin csütörtökön az orosz parlamenti pártok frakcióvezetőivel találkozva hozta fel a témát, hogy ki, illetve hogy kik lehetnek az utódai. Úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai „különleges katonai művelet” – az oroszoknál így kell hívni az ukrajnai háborút – veteránjai lehetnek az új generáció. Ezzel áldását adta arra, hogy a veteránok magas kormányzati posztokra pályázzanak.

„Tudom, hogy csatlakoznak az önök soraihoz. Biztos vagyok benne, hogy pozitív eredményeket érnek el politikai pártok tagjaiként, helyi és központi szinten is, az Állami Dumában és a szövetségi hivatalokban” – mondta a frakcióvezetőknek.

Putyin pár nappal azután beszélt a lehetséges utódokról, hogy Oroszországban régiós választásokat tartottak, és ezeken 1600 veterán indult jelöltként. 830 jelöltet pártja, az Egységes Oroszország állított ki és többségük nyert a körzetében.

Az ukrajnai háború veteránjait Putyin már régóta kitüntetett figyelemmel kezeli, de – mint a külföldre kényszerült ellenzéki Novaja Gazeta megjegyezte – sok politikus próbált veterán státuszt szerezni úgy, hogy belépett a hadseregbe; ők viszont jobbára könnyebb körülmények között és nem a fronton szolgáltak.

Az orosz vezető régóta emlegeti az utódlás témáját, de eddig nem nevezett meg konkrét személyeket. Legutóbb egy idén műsorra került dokumentumfilmben mondta az, hogy igen, vizsgálja minden lehetséges jelölt kvalitásait. „Olyan személynek kell lennie – sőt, több személynek, hogy a nép választhasson –, akik elnyerhetik az állampolgárok bizalmát” – fogalmazott.

A konkrét utódokról a The Week nevű brit kiadvány spekulált, megemlítve a technokrata és a nagy külpolitikai kérdésektől magát távol tartó Mihail Misusztyin miniszterelnököt. A közgazdász és az orosz adóhatóság volt főnöke lenne a leglogikusabb jelölt. Csakhogy jelentések szerint ő ellenezte az ukrajnai inváziót.

Felmerült Szergej Szobjanyin, a 66 éves moszkvai polgármester, Putyin közeli szövetségese neve is. Pozícióját erősíti, hogy egykori régiós kormányzó, továbbá az, hogy a Covid-járvány, a tömegtüntetések és az ukrán dróntámadások idején is megelőzte, hogy káoszba süllyedjen az orosz főváros.

Szergej Kirijenko volt liberális reformer miniszterelnök, manapság az elnöki kabinetfőnök első helyettese és keményen dolgozik azért, hogy fontos eleme maradjon a gépezetnek, írja a The Week – de csak akkor van esélye, ha az utódlást Putyin legbelsőbb köre vezényli le.

Említik még az 52 éves Alekszej Djumint, a GRU katonai hírszerzés volt helyettes vezetőjét, volt tulai kormányzót és az Államtanács titkárát, valamint Nyikolaj Patrusevet, az Orosz Biztonsági Tanács főnöke nevét is, aki Putyinhoz hasonlóan volt KGB-s, de már 73 éves.

Hogy mikor lesz aktuális az utódlás kérdése, az nem világos, mivel egy 2020-as alkotmánymódosítás nyomán Vlagyimir Putyin akár 2036-ig, azaz 83 éves koráig Oroszország elnöke maradhat.