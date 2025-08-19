A csehek közeledni akarnak az oroszok felé

A Moszkvai Cseh Központ működését azután függesztették fel, hogy Vlagyimir Putyin hadserege 2022. február 24-én megtámadta Ukrajnát. A külügyminisztérium és a Cseh Központok vezetése most bejelentette, hogy a programokat az online térbe költöztetik. Jan Lipavský külügyminiszter szerint a cseh diplomácia egyik aktuális kérdése éppen az orosz társadalomhoz fűződő viszony.

„Hosszú ideje nem volt közvetlen kapcsolatunk az orosz közönséggel, ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy az orosz társadalomban is vannak hozzánk értékben közel álló emberek, akiket szeretnénk támogatni és megszólítani” – nyilatkozta a cseh diplomácia vezetője. Bár a jelenlegi cseh kormány a háború kezdete óta Ukrajna oldalán áll, és következetesen támogatja azt, Jan Lipavský mégis kiáll a központ újranyitása mellett az orosz fővárosban. Úgy véli, ez a lépés nem jelenti az agresszor nyílt támogatását.

„Ezt a megközelítést minden kockázat tudatában vállaljuk, ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy éppen a kultúra – mint egyetemes nyelv – képes nyitva tartani a párbeszéd lehetőségét ott is, ahol más kapcsolatformák kudarcot vallanak” – magyarázta a külügyminiszter a döntést. Hozzátette, hogy a készülő projektek megfelelnek majd Csehország kulturális és értékrendi normáinak.

A Cseh Központok főigazgatója, Jitka Pánek Jurková elmondta: a moszkvai virtuális központ megnyitását 2025 második felére tervezik. Szerinte is a legfőbb indok a közvetlen kapcsolat hiánya az orosz közönséggel. „A kapcsolati diplomácia kommunikációja nagy részben a virtuális térbe tevődik át. Más országokban szerzett tapasztalatainkra fogunk támaszkodni, ahol eredeti tartalmakat készítünk az online környezet számára” – vázolta terveit az igazgató.

Pánek Jurková szerint a platform tartalmazhat például videóinterjúkat cseh–orosz kötődésű személyiségekkel. Az anyagokat főként azokon a közösségi médiás felületeken teszik közzé, amelyeket Oroszországban is széles körben használnak. Az igazgatónő hangsúlyozta: a virtuális központ elindítása összhangban van a cseh külpolitikai irányvonallal. A Cseh Központok a külügyminisztérium alá tartozó szervezetként 1993 óta működnek. Kulturális rendezvényeket szerveznek, cseh nyelvet oktatnak külföldön, valamint nyelvvizsgákat is lebonyolítanak. Jelenleg 26 központ működik négy kontinensen.