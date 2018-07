Az EU totális kereskedelmi háborút helyezett kilátásba Trumpnak

Globális válaszcsapást provokálhat ki Donald Trump amerikai elnök ötlete, hogy kemény vámokat vetne ki az európai importautókra – erre figyelmeztetett az Európai Unió, amely szerint

akár évi 300 milliárd dollárnyi vámokkal büntetnék az amerikai termékek behozatalát.

Az Európai Bizottság erről írásban értesítette az amerikai Kereskedelmi Minisztériumot, és a levelet a Financial Times című lap tudósítói is látták.

Az EU részletesen leírta, milyen válaszlépéseket válthat ki, ha az Egyesült Államok büntetővámokat vet ki a külföldi autókra.

Több európai fővárosban is kiszámíthatatlannak tartják az amerikai elnököt, és azzal kalkulálnak, hogy hamarosan beváltja fenyegetését.

Trump vasárnap közölte, hogy az EU „ugyanolyan rossz, mint Kína, csak annyi különbséggel, hogy kisebb. Borzasztó, hogy mit művelnek velünk”.

A jobboldali Fox News tévének nyilatkozva tagadta, hogy EU-ellenes nyilatkozatai a visszájukra sülhetnek el, és hogy Európával karöltve kellene fellépni a kínai kereskedelmi problémák ellen.

Brüsszel szerint az amerikai nyomozás, amely azt vizsgálja, hogy a külföldi kocsik és alkatrészek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek el, totális kereskedelmi háborúba taszíthatja a globális gazdaságot.

Emellett kárt okozna a jelenleg 4 millió dolgozót foglalkoztató amerikai autóiparnak is.

Trump lépése a „nemzetközi jog újabb megsértése” lehet az Egyesült Államok részéről. A nemzetközi közösség nem fogadná el az autóvámokat, ami károsítaná Amerika megítélését.

Pénteken a General Motors amerikai gyártó is arra sürgette az elnököt, hogy ne vezesse be az autó importvámot. Ez a General Motors-kocsik árának emelkedéséhez is vezetne, ami aláásná versenyképességét, és ennek eredményeképp amerikai munkahelyek szűnnének meg.

Több autógyártó is azt mondta, hogy átlagban hatezer dollárral drágulnának a kocsik az importvámok miatt.

Az EU közölte: még nem döntött arról, hogyan vágjon vissza, de az ellenvámok az amerikai gazdaság egészére vonatkozhatnak.

Az évi 300 milliárd dolláros számadat az Amerikába bevitt kocsik és alkatrészek becsült értéke. Az unió azt is megjegyezte, hogy EU-tulajdonban lévő autógyártók adják az amerikai autógyártás negyedét, a konzervatív szavazóbázisú Dél-Karolinában, Alabama, Mississippi és Tennessee államokban.

Nyitókép: Pexels