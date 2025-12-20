ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Női kosárlabda NB I - Továbbra is veretlen a Pécs

Infostart / MTI

Az éllovas Pécs a 13. mérkőzését is megnyerte a női kosárlabda NB I-ben, mivel szombaton 19 ponttal győzött a BEAC csarnokában.

Az Európa Kupától a héten búcsúzott baranyaiak legjobbja az egyaránt 14 pontos Török Ágnes és cseh Julia Reisingerova volt.

Eredmény:

ELTE BEAC Újbuda-NKA Universitas Pécs 69-88 (11-30, 17-26, 21-16, 20-16)

Az állás:

1. NKA Universitas Pécs 13 13 - 1130- 765 26 pont

2. DVTK HUNTHERM 12 11 1 997- 661 23

3. Sopron Basket 12 10 2 1042- 745 22

4. TFSE 13 9 4 1001- 886 22

5. TARR KSC Szekszárd 12 9 3 924- 804 21

6. ELTE BEAC Újbuda 13 6 7 838- 941 19

7. Csata TKK 13 5 8 933- 899 18

8. Vasas Akadémia 12 5 7 768- 870 17

9. UNI Győr 12 3 9 827- 971 15

10. Dávid Kornél KA 12 2 10 852-1145 14

11. VBW CEKK Cegléd 12 1 11 673- 937 13

12. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 12 - 12 688-1049 12

Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia
