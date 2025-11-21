Visszakapja egy rég elfeledett funkcióját a YouTube

Úgy tűnik, a Spotify után hamarosan egy újabb platform bővül üzenetküldési képességekkel: a YouTube. A videós platform bejelentette, elkezdte tesztelni ezt a funkciót az alkalmazáson belüli videómegosztáshoz – írja a Neowin híradása nyomán a hvg.hu.

A szaklap szerint a tartalomgyártók gyakran kérik követőiket a videók megosztására, ám ehhez jelenleg valamilyen külső üzenetküldő platform használatára van szükség. A régi-új funkció ezt orvosolná: lehetne küldeni normál és Shorts-videókat, valamint beszélgetni is lehetne azokról, tehát lényegében egy hagyományos üzenetküldő app legtöbb funkcióival el lenne látva.

A funkciót egyelőre csak zárt körben tesztelik Lengyelországban és Írországban. Természetesen nem kötelező ezt a felületet használni, továbbra is megoszthatók a videók más üzenetküldő platformokra is.

A próbaüzem résztvevői másokat is meghívhatnak a kísérletezésbe, elvégre elég unalmas lenne egyedül tesztelni egy beszélgetős funkciót. Mint írják, a használata meglehetősen egyszerű: a meglévő megosztás-gombra kattintva el lehet küldeni a videót egy ismerősnek, aki már aktiválta a funkciót. A beszélgetéseket az értesítési csengő alatt lehet megtalálni, itt férhető hozzá az üzenetküldő funkció. A beszélgetések törölhetők, és a felhasználók letilthatják a nem kívánatos feladókat.

A YouTube-on korábban már volt üzenetküldő rendszer, 2017-ben vezették be, de valamivel később meg is szüntették. Egyelőre nem ismert, hogy széles körben mikor válik a dolog elérhetővé, mi több, jelenleg az is benne van a kalapban, hogy mégis inkább hagyják az egészet.