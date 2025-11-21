ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.17
usd:
331.15
bux:
107565.55
2025. november 21. péntek Olivér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Visszakapja egy rég elfeledett funkcióját a YouTube

Infostart

A videós platform se maradhatott le az új trendről, így várhatóan a közeljövőben visszatér az egyszer már kivezetett üzenetküldési lehetőség.

Úgy tűnik, a Spotify után hamarosan egy újabb platform bővül üzenetküldési képességekkel: a YouTube. A videós platform bejelentette, elkezdte tesztelni ezt a funkciót az alkalmazáson belüli videómegosztáshoz – írja a Neowin híradása nyomán a hvg.hu.

A szaklap szerint a tartalomgyártók gyakran kérik követőiket a videók megosztására, ám ehhez jelenleg valamilyen külső üzenetküldő platform használatára van szükség. A régi-új funkció ezt orvosolná: lehetne küldeni normál és Shorts-videókat, valamint beszélgetni is lehetne azokról, tehát lényegében egy hagyományos üzenetküldő app legtöbb funkcióival el lenne látva.

A funkciót egyelőre csak zárt körben tesztelik Lengyelországban és Írországban. Természetesen nem kötelező ezt a felületet használni, továbbra is megoszthatók a videók más üzenetküldő platformokra is.

A próbaüzem résztvevői másokat is meghívhatnak a kísérletezésbe, elvégre elég unalmas lenne egyedül tesztelni egy beszélgetős funkciót. Mint írják, a használata meglehetősen egyszerű: a meglévő megosztás-gombra kattintva el lehet küldeni a videót egy ismerősnek, aki már aktiválta a funkciót. A beszélgetéseket az értesítési csengő alatt lehet megtalálni, itt férhető hozzá az üzenetküldő funkció. A beszélgetések törölhetők, és a felhasználók letilthatják a nem kívánatos feladókat.

A YouTube-on korábban már volt üzenetküldő rendszer, 2017-ben vezették be, de valamivel később meg is szüntették. Egyelőre nem ismert, hogy széles körben mikor válik a dolog elérhetővé, mi több, jelenleg az is benne van a kalapban, hogy mégis inkább hagyják az egészet.

Kezdőlap    Tech    Visszakapja egy rég elfeledett funkcióját a YouTube

visszatérés

youtube

közösségi média

üzenetküldő

videomegosztó

funkció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.21. péntek, 18:00
Bor Olivér
kiberbiztonsági szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, agresszív időkeretet kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, agresszív időkeretet kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

A Kreml tanácsádójával, Kirill Dimitrijevvel tárgyaló Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja új, 28 pontból álló tűzszüneti tervvel állt elő az orosz-ukrán háború lezárására. Az ukrán és európai közreműködés nélkül kidolgozott javaslat értelmében Ukrajna átadná a teljes Donbasz feletti ellenőrzést Oroszországnak, az Egyesült Államok visszavonná a Moszkvára kirótt szankciók nagy részét, Kijev pedig feltételes amerikai biztonsági garanciákat kapna, amiért cserébe korlátozná haderejének ütőképességét. Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkár tegnap ismertette a tervezetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki amerikai sajtóértesülések szerint "agresszív időkeretet" kapott a béketárgyalásra. Az ukrán Kyiv Independent szerint mindez "a kapituláció felé lökné" Ukrajnát. Mindeközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök arról tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy elfoglalták Kupjanszkot. A harkivi városban az orosz invázió kezdete óta folyik a csata, ám Ukrajna tagadta, hogy elesett volna a település. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben - most érdemes csak igazán belevágni

Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben - most érdemes csak igazán belevágni

Íme azok a karrierutak, amelyek kifejezetten jó fizetést és stabil szakmai jövőt kínálnak a nők számára is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky ready for 'honest work' with US to end Ukraine war

Zelensky ready for 'honest work' with US to end Ukraine war

Kyiv says it is willing to engage with a US-backed draft peace plan aimed at ending the war with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 06:00
Vége az útlevélpecsétek korának az EU-ban, bár van kivétel
2025. november 21. 05:48
Nagy árat fizetett a szabálytalan kamionos – videó
×
×
×
×