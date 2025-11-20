ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök
A Meta Threads nevű, új mikroblog-szolgáltatásának ikonja egy felhasználó mobiltelefonján Miamiban 2023. július 5-én. A Twitter-rivális Threadsre az Instagram felhasználók saját felhasználónevükkel regisztrálhatnak, de regisztráció nélkül is nyomon követhetik kedvenc felhasználóik megosztásait az új alkalmazáson. A Threads az Európai Unióban szabályozási problémák miatt egyelőre nem hozzáférhető.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Bosszantó hiba: tömegesen tiltotta ki a felhasználókat a Facebook

Infostart

A panaszok szerint minden előjel nélkül érkezett értesítés a fiók felfüggesztéséről.

Súlyos hiba lépett fel a Meta biztonsági rendszerében. Számos beszámoló szerint a felhasználói feltételek megsértése miatt rengetegen szembesültek azzal, hogy felfüggesztették a profiljukat az egyes közösségi platformokon (Facebook, Instagram). A jelenség nem csak a nemzetközi Reddit-közösségben szúrt szemet, magyar felhasználók is érintettek – írja a hvg.hu.

A legtöbben arra panaszkodnak, hogy minden előjel nélkül érkezett az alkalmazáson belüli értesítés a felfüggesztésről.

A mobilos push értesítés mellett e-mailben is kiküldött értesítés szerint a felhasználóknak 180 nap áll a rendelkezésükre megtámadni a döntést, fellebbezés hiányában végleg törlik a fiókot.

Sok magyar felhasználónak akkor érkezett a pushüzenet, amikor teljesen ártalmatlan, hétköznapi linkeket küldtek ismerőseiknek a Messengeren: például egy webáruházban látott pólót, grillkészüléket vagy akár egy flipperjátékról szóló oldalt. Ezeket a Meta rendszere kockázatosnak ítélte meg, és automatikusan felfüggesztette a küldő oldalát. Több felhasználónak kiberbiztonsági okokra hivatkozik a rendszer.

Több online marketinges és közösségimédia-menedzser pedig arról számolt be, hogy a privát fiók blokkolása miatt nem tud hozzáférni az ügyfelek oldalaihoz vagy hirdetési fiókjaihoz, így gyakorlatilag dolgozni sem tudnak.

Az eddigi visszajelzések alapján a visszaállítás ideje nagyon változó: egyeseknek órákig kellett várakozniuk, míg mások fellebbezésének egy órán belül helyt adott a Meta, és visszakapták a hozzáférést.

