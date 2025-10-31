ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek Farkas
Nyitókép: Unsplash

Igazán jó kényelmi szolgáltatást kapnak a samsungosok

Infostart

Új kapcsolat jön létre az okostelefonok és a számítógépek között, AI-lehetőségekkel megtámogatva.

Már windowsos PC-kre is letölthető a Samsung saját webböngészője, mely eddig csak a cég saját androidos okostelefonjain volt elérhető. A böngésző több mesterségesintelligencia-funkciót is tartalmaz, a Galaxy AI képességei köré építve. Ilyen például a „Böngészőasszisztens” (Browsing Agent), mely képes lefordítani és összefoglalni egy weboldal tartalmát. Olyan ügynökfunkciók egyelőre nincsenek a programban, mint például az OpenAI böngészőjében, de a Samsung közlése alapján a jövőben még bőven jönnek majd új, az AI-ra épülő képességek – írta a 9to5Google alapján a hvg.hu.

További funkciói mellett a Samsung Internet PC-s verziója például szinkronizálni is tudja az adatait az egyes platformok között – legyen szó az előzményekről, a jelszavakról vagy épp a könyvjelzőkről. A program a Chromium nevű böngészőmotorra épül, mely a Chrome, az Opera, a Brave, az Edge és sok más böngésző alapja is – így a jövőben rengeteg funkcióval bővülhet.

Komplett negyed lesz a Diákváros, három év múlva indulhat a beköltözés
A jelenlegi elképzelések szerint három év múlva már beköltözhetnek az első hallgatók a Diákvárosba, amely az eredetileg tervezett helyszínen, az atlétikai stadion közelében épülhet meg – közölte Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának szóvivője elmondta: 15-20 ezer kollégiumi férőhely nagy segítség lenne a felsőoktatásnak, ráadásul a diákok számára az egyik legfontosabb szociális hátteret a kollégiumi légkör adja.
 

Hollandia megtelt: millióknak nincs hová hazamenniük

Egy ország, amely megnyerte a harcot a tenger ellen, most a saját szabályai miatt fullad meg. Hollandia lakáspiaca paradox módon nem a pénz, hanem a túl sok jó szándék miatt omlik össze. Az új bérleti plafonok elvileg a bérlőket védik, valójában viszont elriasztják az építtetőket. A következmény félmillió hiányzó lakás és egy generáció, amelynek nincs hová hazamennie.
A tech cégek húzzák Amerikát, új csúcson zárt az OTP!

A tegnapi rossz amerikai hangulat nem ragadt át az ázsiai piacokra, a japán részvények vezették az ázsiai emelkedést pénteken, miután a befektetők értékelték Washington és Peking közötti megállapodásokat. A felek egyfajta kereskedelmi megállapodásra jutottak a csütörtöki, Dél-Koreában tartott találkozón, enyhítve ezzel a ritkaföldfémek körüli vitát. Pénteken Európában vegyesek a mozgások, a régiónk piacai inkább emelkednek. Közben a magyar tőzsdén új csúcsra ment az OTP. Az USA-ban mára megérkezett a fordulat, részben az Apple és az Amazon erős negyedéves jelentésének köszönhetően, de a részvényfelaprózást követően szép pluszban van a Netflix árfolyama is. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Elbújhatnak a cuki cicák: az év legaranyosabb videóját egy őzgida hozta

A Vad Kárpátok YouTube-csatornájára remek kis videó került fel, ami most nem medvét vagy farkast mutat - hanem valami sokkal kedvesebbet.

Why won’t Andrew be removed from the line of succession? We answer your questions

Andrew will leave Royal Lodge "as soon as possible and practicable" - but organising the move could stretch into the new year, sources say.

