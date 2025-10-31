Igazán jó kényelmi szolgáltatást kapnak a samsungosok

Már windowsos PC-kre is letölthető a Samsung saját webböngészője, mely eddig csak a cég saját androidos okostelefonjain volt elérhető. A böngésző több mesterségesintelligencia-funkciót is tartalmaz, a Galaxy AI képességei köré építve. Ilyen például a „Böngészőasszisztens” (Browsing Agent), mely képes lefordítani és összefoglalni egy weboldal tartalmát. Olyan ügynökfunkciók egyelőre nincsenek a programban, mint például az OpenAI böngészőjében, de a Samsung közlése alapján a jövőben még bőven jönnek majd új, az AI-ra épülő képességek – írta a 9to5Google alapján a hvg.hu.

További funkciói mellett a Samsung Internet PC-s verziója például szinkronizálni is tudja az adatait az egyes platformok között – legyen szó az előzményekről, a jelszavakról vagy épp a könyvjelzőkről. A program a Chromium nevű böngészőmotorra épül, mely a Chrome, az Opera, a Brave, az Edge és sok más böngésző alapja is – így a jövőben rengeteg funkcióval bővülhet.