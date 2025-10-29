Könnyebb lesz kezelni a mobilon a fotókat és videókat

Jelenleg legegyszerűbben az Apple saját felhőszolgáltatásával, az iClouddal lehet szinkronizálni az iPhone-ok galériájában lévő fotókat. De nemsokára változás jöhet – írja a hvg.hu a 9to5mac alapján.

Az Apple a hírek szerint a hamarosan érkező iOS 26.1-ben olyan új keretrendszereken dolgozik, amelyekkel sokkal egyszerűbb lesz a külső fejlesztők dolga, ha a médiakönyvtár szinkronizálásáról van szó.

Az Apple közlése szerint a külső felek fotós alkalmazásai, valamint a felhőszolgáltatók képesek lesznek a fotók és videók automatikus, háttérben történő szinkronizálására. Ezzel megúszható lesz minden eddigi, körülményes módszer, például az app kényszerű megnyitása csak azért, hogy a fotók felkerüljenek a felhőbe.

A cég egy hosszú bejegyzésben taglalja, mit kell tegyenek majd a fejlesztők, hogy a szolgáltatásukkal kihasználhassák a PhotoKit keretrendszer újdonságait.

A felhasználóknak pedig engedélyt kell majd adniuk az egyes külső szolgáltatóknak a háttérben történő szinkronizáláshoz, utána automatikus lesz a dolog.

Az újdonság a jelenleg is tesztelés alatt álló, akár már a napokban megjelenő iOS 26.1 fedélzetén érkezik majd meg, de az Apple is hangsúlyozza, hogy még erősen béta, így a végleges változata ettől még eltérhet.