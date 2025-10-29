ARÉNA - PODCASTOK
Picture of an Apple Iphone SE3 on a black background. The third-generation iPhone SE (also known as the iPhone SE 3 or the iPhone SE 2022) is a smartphone designed and developed by Apple Inc. It is part of the 15th generation of the iPhone, alongside the iPhone 13 / 13 Mini and iPhone 13 Pro / 13 Pro Max models. Apple announced the third-generation iPhone SE on March 8, 2022, which succeeded the second-generation iPhone SE. Pre-orders began on March 11, 2022. The phone was released afterwards on March 18, 2022. It was released with a starting price of US$429, a $30 increase over its predecessor.
Nyitókép: BalkansCat

Könnyebb lesz kezelni a mobilon a fotókat és videókat

Infostart

Könnyít az iPhone-osok dolgán az Apple: lehetővé teszi, hogy a fájlokat a gyári galéria mellett más appokkal is szinkronizálni lehessen.

Jelenleg legegyszerűbben az Apple saját felhőszolgáltatásával, az iClouddal lehet szinkronizálni az iPhone-ok galériájában lévő fotókat. De nemsokára változás jöhet – írja a hvg.hu a 9to5mac alapján.

Az Apple a hírek szerint a hamarosan érkező iOS 26.1-ben olyan új keretrendszereken dolgozik, amelyekkel sokkal egyszerűbb lesz a külső fejlesztők dolga, ha a médiakönyvtár szinkronizálásáról van szó.

Az Apple közlése szerint a külső felek fotós alkalmazásai, valamint a felhőszolgáltatók képesek lesznek a fotók és videók automatikus, háttérben történő szinkronizálására. Ezzel megúszható lesz minden eddigi, körülményes módszer, például az app kényszerű megnyitása csak azért, hogy a fotók felkerüljenek a felhőbe.

A cég egy hosszú bejegyzésben taglalja, mit kell tegyenek majd a fejlesztők, hogy a szolgáltatásukkal kihasználhassák a PhotoKit keretrendszer újdonságait.

A felhasználóknak pedig engedélyt kell majd adniuk az egyes külső szolgáltatóknak a háttérben történő szinkronizáláshoz, utána automatikus lesz a dolog.

Az újdonság a jelenleg is tesztelés alatt álló, akár már a napokban megjelenő iOS 26.1 fedélzetén érkezik majd meg, de az Apple is hangsúlyozza, hogy még erősen béta, így a végleges változata ettől még eltérhet.

Nyitott kérdések az EU-csúcs után: Magyarország és Szlovákia után már Belgium is vétóz

Nyitott kérdések az EU-csúcs után: Magyarország és Szlovákia után már Belgium is vétóz

Az EU-tagállamok vezetői közül többen is azt szeretnék, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna kapja meg, Belgium viszont ezt ellenzi, mert az indoklás szerint komoly jogi következményei is lehetnek annak, ha mindezt nemzetközi szinten elkobzásnak minősítik. Pesztericz-Kalas Vivien, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense az InfoRádióban arról is beszélt, milyen javaslatok kerültek az asztalra az uniós csatlakozási folyamat lehetséges megváltoztatása érdekében, kiemelten Ukrajna helyzete miatt.
 

Orbán Balázs: a fősodorbeli pártok is von der Leyen ellen fordulhatnak

Forráslehívás: Navracsics Tibor jó esélyt lát az első helyre

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról. Nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
