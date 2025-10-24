ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Praktikus újítás érkezik a Messengerben

Infostart

Fontos új eszközt élesít a Meta a Messengerben és a WhatsAppban is: az újdonság értesíteni fogja a felhasználókat a potenciális csalásokról.

A Meta csalásfelismerő eszközöket tesztel Messengerben – írja a hvg.hu az Engadget alapján. Ez képes felismerni a potenciálisan csalárd üzeneteket, és figyelmezteti a felhasználót a veszélyre. A beszélgetést el is lehet küldeni a Metának AI-ellenőrzésre. Ha ez arra jut, hogy valószínűleg csalásról van szó, a rendszer kifejti a felhasználó számára a csalások legismertebb formáit – és azt, hogy mi az, amit tilos megtenni, ha nem szeretné, hogy akár a pénzét is ellopják.

A WhatsApp esetében egy figyelmeztető fog előugrani, ha videóhívás közben olyasvalakivel szeretné megosztani a képernyője tartalmát, aki egyébként nem szerepel a névjegyei között.

A csalók ugyanis olykor erre a képernyőmegosztásra próbálják rávenni az embereket, így ugyanis érzékeny információkat lophatnak el.

A Meta a felugró üzenetében határozottan arra kéri majd a felhasználókat, hogy csak olyanokkal osszák meg a képernyőjük tartalmát, akikben maximálisan megbíznak.

A Meta egyelőre nem közölte, mikor vezetik be széles körben a fenti újdonságokat.

Praktikus újítás érkezik a Messengerben

whatsapp

csalás

messenger

tech

meta

