Nyitókép: Canva

Népszerű chatfelületet ért támadás, fizetési adatok is kikerültek

Infostart

Hackerek törték fel a Discord ügyfélszolgálati rendszerét, felhasználói adatok, fizetési információk is kiszivárogtak.

A Discord levélben értesítette az érintett felhasználóit arról, hogy szeptember 20-án egy „jogosulatlan fél” szerzett hozzáférést személyes adatokhoz: „kis számú személyazonosító irathoz, jogosítványokhoz vagy útlevélhez”– írja az Eurogamer alapján a hvg.hu. Ezeket az adatokat akkor adták meg a Discord ügyfélszolgálatának, amikor kifogásolták a rendszer életkor-ellenőrző rendszerének megállapításait.

A támadásban az ügyfélszolgálatnak, valamint a bizalom és biztonság csapatnak küldött információk is nyilvánosságra kerültek. Ezeket egy külső fél üzemelteti a platform számára. Az okmányokon túl a felhasználók valódi és a discordos neve, e-mail-címe, valamint kapcsolattartási címe is kiszivárgott.

„Korlátozott” fizetési információk is illetéktelen kezekbe kerültek, például a bankkártya utolsó négy számjegye, valamint a vásárlási előzmények;

IP-címeket, az ügyfélszolgálatnak küldött leveleket és mellékleteket is megkaparintottak a hackerek. A teljes kártyaadatok a Discord állítása szerint nem kerültek illetéktelen kezekbe, ahogyan üzenetek, jelszavak, valamint más hitelesítési adatok sem. Hogy hány felhasználót érint az incidens, azt nem tisztázták.

