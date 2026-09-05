Leskelődés: sokak rettegésére jön az olcsó megoldás

Sokan rettegnek attól, hogy megfigyelik őket esetleg az utazásához lefoglalt szálláson. A modern, miniatűr kamerák korában nem is árt némi óvatossággal lenniük azoknak, akik gyakran fordulnak meg ilyen helyeken, vagy nyilvános öltözőkben.

Nekik adhat megoldást egy új mobilos kiegészítő, a SweepLED – számol be a TechRadar alapján a hvg.hu. A szerkezetet a Koreai Tudományos és Technológiai Intézet (Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST) mérnökei fejlesztették, 15 LED lámpát tartalmaz, kábellel lehet a mobilhoz csatlakoztatni, a képfeldolgozásért pedig a beépített mesterséges intelligencia felel.

A kutatók szerint a SweepLED az esetek 94 százalékában képes észlelni a rejtett kamerákat, mindössze öt másodperces feldolgozási idővel. Bár egyelőre csak egy prototípusról beszélhetünk, a csapat 30 különböző objektumon tesztelte, az eredmény pedig a fent említett 94 százalék lett.

Egy ilyen kütyüvel jó eséllyel a hálószobába tett hírhedt kamerát is ki lehetett volna szúrni.

Az eszközt a mobil hátuljára kell helyezni. Amikor a készülék mozdulatlan, a LED-ek felvillannak, majd a visszavert fényt elemzi a rendszer. Ha a hagyományostól eltérő fényvisszaverődési mintát észlel – ilyen például, ha egy objektív felületén csillan meg a fény –, jelez.

Az eszközt fejlesztő csapat vezetője szerint a készülék használata még azok számára is egy plusz biztonsági réteget jelent, akik alapvetően laikusok, és maguktól nem szúrnának ki egy-egy rejtett kamerát.

A mérnökök szerint a SweepLED gyártási költsége nagyjából 7 dollár – mintegy 2200 forint – lehet. Ennek fényében a végső ára sem lesz túl magas.