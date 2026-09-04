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Két piszoár egy apró csempével kirakott illemhelyen.
Nyitókép: Unsplash

Fröcskölésmentes piszoár és orrfújás – ezek a kutatások értek idén anti-Nobel-díjat

Infostart / MTI

Az IgNobel-díj voltaképpen a klasszikus Nobel-díj paródiája, azonban van tudományos értéke, még ha olyan kutatásoknak is adják, amik sose nyernének rendes Nobelt.

Átadták csütörtök este Zürichben a Nobel-díjak paródiájának szánt, elsőre viccesnek ható, de mégis elgondolkodtató és nem tudományos érték nélküli, kiemelkedő kutatásoknak járó 2026-os IgNobel-díjakat.

Biomechanika kategóriában Matilda Brindle, Catherine Talbot, and Stuart West kapta az elismerést, akik a csókolózás pontosított definícióját fogalmazták meg – száj és száj közötti kapcsolattal történő, nem konfliktusos jellegű interakció az ajkak és szájrészek irányított kölcsönhatásával és ételátadás nélkül – hangyák, jegesmedvék és emberek esetében.

Gazdasági IgNobel-díjjal ismerték el Paul Piff, Daniel Stancato, Stéphane Côté, Rodolfo Mendoza-Denton és Dacher Keltner munkásságát, akik arra gyűjtöttek bizonyítékot, hogy a jómódúbb emberek nagyobb eséllyel vesznek el édességet gyerekek csokitartalékából, és egyéb etikátlan viselkedésre is hajlamosabbak.

A kémiai kutatások terén Szancsari Banerdzsi, Nathan Coussens, François-Xavier Gallat, Nitis Szatjanarajanan, Dzsandjam Szrikant, Jagi Koicsirói, James Gray, Stephen Tobe, Barbara Stay, Leonard Chavas, és Szubramanjan Ramaszvámi nyert, akik azt fedezték fel, hogy az „elevenszülő” csótányok által termelt tejfehérje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehenek által előállított tejprotein.

Az orvosi IgNobelt 2026-ban Unno Tokudzsi japán kutató kapta, aki az orrfújás aerodinamikáját kutatta, és légáramlásmérővel mérte az orrfújás sebességét, a kiáramló levegő térfogatát és sebességét külön-külön az egyes orrlyukak esetén.

Biológiai kutatásaiért Joao Miguel Alves-Nunes, Adriano Fellone, Selma Maria Almeida-Santos, Carlos Roberto de Medeiros, Ivan Sazima és Otavio Augusto Vuolo Marques kapott elismerést, akik arra igyekeztek fényt deríteni, hogy hogyan befolyásolja a mérges kígyók marási hajlandóságát, ha különböző hőmérsékleten és napszakban lépnek rá enyhén különböző részeikre.

Az IgNobel-díj műszaki kategóriájának kitüntetettje Justin Puma, Zsen Jang, Evan Johnston, Zihszin Zsang, Hsziaoji Lan, Lingzsi Zsang, Hongju Hu, Zihszin Ho, Ali Afify, Megan Creighton, Csienju Li, and Csanghung Cao, akik úttörő kutatásokat folytattak annak érdekében, hogy szúnyogok vérszívó ormánykáját fel lehessen használni nagy felbontású 3D nyomtatásnál.

Díjat kapott a szaglás kutatása terén Ilona Croy, Tomasz Frackowiak, Thomas Hummel és Agnieszka Sorokowska, akik arra gyűjtöttek bizonyítékot, hogy a szülők csodálatosnak érzik kisbabájuk illatát, de tinédzser gyermekükét már nem.

Béke-IgNobel-díjat pedig annak dokumentálása ért idén, hogy nagyra értékeljük azokat a barátainkat, akik undokul viselkednek olyanokkal, akiket nem kedvelünk. Ezért Jaimie Arona Krems, Rebecka Hahnel-Peeters, Laureon Merrie, Keelah Williams és Daniel Sznycer nyert díjat.

A fizika terén Randy Hurd, Zhao Pan, Tadd Truscott és Kavísan Turairádzsa érdemelte ki idén az IgNobel-díjat, azzal, hogy beható elméleti és kísérleti kutatást folytattak a visszaverődésmentes piszoár kifejlesztése érdekében.

A talajkutatás terén is kitüntettek idén kutatókat. Franz Bender, Marcel van der Heijden, Atlant Bieri és Pia Viviani 1000 egyforma alsónadrágot ásott el a földbe két hónapra a világ 25 különböző országában, hogy megállapítsák a talaj minőségét, amire a bevett tudományos módszer egyébként teafilterek hasonló elásása. A kutatók ezt a módszert szerették volna pontosítani úgy, hogy a filtereket fehérneműre cserélték.

A díjátadót most első alkalommal tartották meg az Egyesült Államokon kívül. A szervezők márciusban jelentették be, hogy a jelenlegi politikai légkörben nem tudnák tiszta lelkiismerettel az Egyesült Államokban megtartani a rendezvényt.

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Kezdőlap    Tudomány    Fröcskölésmentes piszoár és orrfújás – ezek a kutatások értek idén anti-Nobel-díjat

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