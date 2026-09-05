Exkluzív – tűzoltókra vadásztak a haszon reményében

A szabadúszó fotósként dolgozó 23 és 33 éves férfiak 2025 júliusa és szeptembere között Bitterfeld-Wolfen térségében és környékén követtek el gyújtogatásokat – közölte a bíróság szóvivője.

Az idősebb férfit hatrendbeli gyújtogatás miatt egy év 11 hónap szabadságvesztésre ítélték. A tárgyalás során egyezség született közte és a bíróság között, ennek keretében a vádpontokat nagyrészt elismerte.

A fiatalabb férfit hétrendbeli gyújtogatás miatt hat év nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték. Az ítéletek még nem jogerősek.

Az ügyészség eredetileg összesen 17-rendbeli gyújtogatással vádolta a két fotóst.

A bíróság közlése szerint a tüzek jelentős, több százezer eurós anyagi kárt okoztak.

A vádirat szerint tetteik végrehajtása során azt lehetőséget is elfogadták, hogy a beavatkozó tűzoltók megsérülhetnek. A tüzeket úgy okozták, hogy a lángok gyors terjedéssel nehezítsék az oltási munkálatokat.

A két férfit 2025 szeptemberében egy használaton kívüli vasútállomás épületében keletkezett tűznél rendőrök érték tetten.