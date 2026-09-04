A világbajnoki cím után olimpiai arany? – Nagy kihívás vár Vadnai Jonatánra

Vadnai Jonatán, aki aranyérmes lett a vitorlázó ILCA 7 (korábban Laser) hajóosztály Dublini-öbölben rendezett világbajnokságán, az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, hogy a győzelem elsősorban nagy magabiztosságot ad számára. Mint hozzátette,

az edzéseken már világossá vált számára, hogy tud olyan szinten menni, mint egy világbajnok.

Reméli továbbá, hogy az olimpián mindezt meg tudja ismételni és ugyanolyan formában tud majd versenyezni, mint Írországban.

Most járunk nagyjából az olimpiai ciklus felénél. A sportoló a Los Angeles-i olimpiát illetően kifejtette: tavaly és idén nyáron is egy-egy hónapot töltött „az angyalok városában” és úgy látja, nagyon speciális a helyszín.

„Két olimpiai pálya is lesz, de az egyik kint lesz az óceáni hullámzásban, nagy áramlatokkal, friss széllel, a másik pálya viszont bent lesz egy óriási kikötőben Los Angelesben, pont az olimpiai helyszín mellett” – hangsúlyozta Vadnai Jonatán.

Mint elmondta, úgy kell majd odamenni, hogy valaki mindenben jó. Nagy hullámokban, kicsiben, gyenge szélben, erős szélben, áramlatokban, hiszen bármi várható. Emiatt, mint hangsúlyozta:

a meteorológusoknak is kulcsfontosságú szerepe van a dolgok feltérképezésében.

Kiemelte, hogy az edzőmotoroson van egy meteorológiai állomás, ami folyamatosan monitorozza az adott körülményeket, és másodpercenként nagyon-nagyon sok adatot fel tud venni. Ezeket a meteorológus kidolgozza, és az adatokból tudja monitorozni a várható időjárást az olimpia alatt. Sőt az olimpia napján egy előrejelzést is lehet kérni a verseny idejére.

Vadnai Jonatán arról is szólt, hogy a hajóban már nagyon szigorú szabályok vannak. Nem lehet náluk például mobil, okosóra, vagy olyan készülék, ami bluetooth vagy wifi jelet tud kiadni. Minderre azért van szükség, hogy nehogy valaki olyan információk birtokába kerüljön futam közben, ami másnak nem adatott meg.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.