Budapest villamosain portyáztak a rendőrök és az ellenőrök – íme, az eredmény

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai a FÖRI rendészeivel közösen mintegy 36 ezer utast ellenőriztek a közösségi közlekedést használók biztonságérzetének növelése érdekében – írja beszámolójában a BKK.

A BKK és a BRFK stratégiai partnerségének célja a közbiztonság növelése és az élhetőbb városi környezet kialakítása. Ennek keretében augusztusban 4 alkalommal tartottak nagyszabású, több járatra kiterjedő ellenőrzést. Az akciók érintették az 1-es, a 4-es, 6-os, a 19-es, a 41-es és az 50-es villamos vonalát, valamint azok megállóhelyeit és aluljáróit.

Az ellenőrzött metrókijáratok mindegyike kiemelt fővárosi csomópont is egyben: a Batthyány téri, a Kelenföld vasútállomás és a Határ úti metróállomások ki- és bejáratainál is jelen voltak az együttműködő szervezetek munkatársai.

A 2026 augusztusában folytatott BRFK-BKK közös ellenőrzési akció számadatai. Forrás: BKK

Az augusztusi összehangolt akciók eredményei számokban:

a BKK-jegyellenőrök a négy ellenőrzési napon összesen 15 008 utast ellenőriztek, és az ellenőrzött utasok közel 2 százalékát pótdíjazták, továbbá az utazási jogosultság vizsgálata mellett a szabályszegőket a jegyellenőrök kizárták az utazásból;

a BKK-utaskoordinátorok a kiemelt ellenőrzéssel érintett területeken metróállomási beléptetést végeztek, összesen 20 660 ellenőrzésre került sor;

a BRFK munkatársai fokozott figyelmet fordítottak a kijelölt járatokra, valamint a megállók és a metróállomások környezetére. 241 főt igazoltattak, megtaláltak egy eltűntként körözött személyt. Az Etele téri villamosmegállóban két embert fogtak el, egyiküket egy korábbi bűncselekmény elkövetése miatt körözték, a másikat felfegyverkezve elkövetett garázdaság és szeméremsértés miatt értek tetten. A rendőrök kábítószer birtoklása miatt is elfogtak egy főt, illetve egy körözöttet a Fehérvári úton. A járőrök három emberrel szemben szabálysértési feljelentést tettek, két férfi helyszíni bírságot kapott közterületi alkoholfogyasztás miatt.

A rendőrök a járatok ellenőrzésekor az utasok biztonságán felül az autósok jogosulatlan buszsávhasználatát is figyelték. A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály rendőrei 20 fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot buszsáv jogosulatlan használata miatt. A BRFK Közrendvédelmi Főosztály rendőrei a BKK-val együttműködve több alkalommal ellenőrizték a taxisokat, és 7 esetben szankcionálták a szabálytalanságokat.

A BKK és a BRFK a jövőben is folytatja a közös akciókat, hogy növelje az utasok biztonságérzetét, és élhetőbb, rendezettebb környezetet teremtsen a fővárosban – írja közleményében a Budapesti Közlekedési Központ.