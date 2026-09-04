ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.18
usd:
311.75
bux:
147747.91
2026. szeptember 4. péntek Rozália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fonódó villamos 19-es villamos gellért tér // View of a yellow tramway and Gellert hill in the autumn season at day
Nyitókép: _ultraforma_/Getty Images

Budapest villamosain portyáztak a rendőrök és az ellenőrök – íme, az eredmény

Infostart

A BRFK és a BKK a nagy augusztusi villamos-centrikus akció során mintegy harminchatezer utast ellenőrzött, egyben növelni igyekezett a közösségi közlekedést használók biztonságérzetét is.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai a FÖRI rendészeivel közösen mintegy 36 ezer utast ellenőriztek a közösségi közlekedést használók biztonságérzetének növelése érdekében – írja beszámolójában a BKK.

A BKK és a BRFK stratégiai partnerségének célja a közbiztonság növelése és az élhetőbb városi környezet kialakítása. Ennek keretében augusztusban 4 alkalommal tartottak nagyszabású, több járatra kiterjedő ellenőrzést. Az akciók érintették az 1-es, a 4-es, 6-os, a 19-es, a 41-es és az 50-es villamos vonalát, valamint azok megállóhelyeit és aluljáróit.

Az ellenőrzött metrókijáratok mindegyike kiemelt fővárosi csomópont is egyben: a Batthyány téri, a Kelenföld vasútállomás és a Határ úti metróállomások ki- és bejáratainál is jelen voltak az együttműködő szervezetek munkatársai.

A 2026 augusztusában folytatott BRFK-BKK közös ellenőrzési akció számadatai. Forrás: BKK
A 2026 augusztusában folytatott BRFK-BKK közös ellenőrzési akció számadatai. Forrás: BKK

Az augusztusi összehangolt akciók eredményei számokban:

  • a BKK-jegyellenőrök a négy ellenőrzési napon összesen 15 008 utast ellenőriztek, és az ellenőrzött utasok közel 2 százalékát pótdíjazták, továbbá az utazási jogosultság vizsgálata mellett a szabályszegőket a jegyellenőrök kizárták az utazásból;
  • a BKK-utaskoordinátorok a kiemelt ellenőrzéssel érintett területeken metróállomási beléptetést végeztek, összesen 20 660 ellenőrzésre került sor;
  • a BRFK munkatársai fokozott figyelmet fordítottak a kijelölt járatokra, valamint a megállók és a metróállomások környezetére. 241 főt igazoltattak, megtaláltak egy eltűntként körözött személyt. Az Etele téri villamosmegállóban két embert fogtak el, egyiküket egy korábbi bűncselekmény elkövetése miatt körözték, a másikat felfegyverkezve elkövetett garázdaság és szeméremsértés miatt értek tetten. A rendőrök kábítószer birtoklása miatt is elfogtak egy főt, illetve egy körözöttet a Fehérvári úton. A járőrök három emberrel szemben szabálysértési feljelentést tettek, két férfi helyszíni bírságot kapott közterületi alkoholfogyasztás miatt.

A rendőrök a járatok ellenőrzésekor az utasok biztonságán felül az autósok jogosulatlan buszsávhasználatát is figyelték. A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály rendőrei 20 fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot buszsáv jogosulatlan használata miatt. A BRFK Közrendvédelmi Főosztály rendőrei a BKK-val együttműködve több alkalommal ellenőrizték a taxisokat, és 7 esetben szankcionálták a szabálytalanságokat.

A BKK és a BRFK a jövőben is folytatja a közös akciókat, hogy növelje az utasok biztonságérzetét, és élhetőbb, rendezettebb környezetet teremtsen a fővárosban – írja közleményében a Budapesti Közlekedési Központ.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Budapest villamosain portyáztak a rendőrök és az ellenőrök – íme, az eredmény

budapest

rendőrség

ellenőrzés

bkk

akció

brfk

közösségi közlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kötelező tagság visszaállítása – Az orvoskamara elégtételt érez és beteggaranciákról is beszél az új helyzetben

Kötelező tagság visszaállítása – Az orvoskamara elégtételt érez és beteggaranciákról is beszél az új helyzetben
Újra kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak – jelentette be csütörtökön Köböl Anita kormányszóvivő. Azóta a részletszabályok hivatalosan is napvilágot láttak. „Ez a döntés igazságtétel az egész orvosi társadalomnak” – így reagált a bejelentésre az InfoRádióban Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara Szakmai Hivatalának vezetője.
 

Kötelező eü-kamarai tagság – Íme a részletek, változás az etikai eljárásoknál

Szakértő az EU-költségvetésről: Magyarországnak nem érdeke az uniós politikákra jutó összegek csökkentése

Szakértő az EU-költségvetésről: Magyarországnak nem érdeke az uniós politikákra jutó összegek csökkentése

Az úgynevezett „takarékos” EU-tagországok szerint észszerűtlenül magasak az uniós költségvetési tervezet fő számai. A nettó befizetőnek számító Németország, Ausztria, Dánia, Finnország, Hollandia és Svédország közös tanácskozást tartott, ami után közölték: az Európai Bizottságnak a csaknem kétezer milliárd eurós tervezett költségvetést több százmilliárddal csökkentenie kell.
VIDEÓ
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Felmentették a Mandiner vezérigazgatóját, újra jön az Erasmus

Tisza-kormány: Felmentették a Mandiner vezérigazgatóját, újra jön az Erasmus

Azonnali hatállyal felmentették a Mandiner vezérigazgatóját, a lap mindennemű finanszírozását pedig a mai naptól teljesen leállítják. A kormány 10 százalékkal emeli a megváltozott munkaképességűek ellátásait, a 65 év feletti rokkantsági ellátottak juttatása pedig 2027-től legalább havi 120 ezer forintra nő. A 2026/2027-es tanévtől ismét valamennyi magyar egyetemen elérhetővé válik az Erasmus-program, így abban a korábban korlátozásokkal érintett 21 felsőoktatási intézmény hallgatói is részt vehetnek. A kormány döntött a mohácsi Duna-híd megépítéséről is, a beruházás műszaki tartalmának módosításával azonban 74-76 milliárd forintot takarítanának meg: az alföldi oldali csatlakozóút 2x2 helyett 2x1 sávon épül meg, a felszabaduló pénzt pedig az országos úthálózat felújítására fordítják. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítása után tízmilliárd forintos kríziskezelő alapot és egymilliárd forintos jóvátételi keretet hoznak létre a szektor fejlesztésére, a béremelésekre és a bántalmazott fiatalok támogatására. A kormány emellett átírná a csecsemők kötelező pneumococcus elleni oltásának szabályait. Belpolitikai híreink pénteken.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jól ismered a gyümölcsök fajtáit? Csak vérbeli kertészek érhetnek el 10 pontot ezen a teszten!

Kvíz: Jól ismered a gyümölcsök fajtáit? Csak vérbeli kertészek érhetnek el 10 pontot ezen a teszten!

Egy-egy ismerősen csengő név könnyen megtéveszthet. Te tudod, milyen gyümölcs fajtája a Vilmos, a Bigarreau Burlat vagy a Granny Smith?

BBC
Business Sport Travel Science
Lindsay Clancy's lawyer to file last-ditch appeal before judge declares mistrial in murder case

Lindsay Clancy's lawyer to file last-ditch appeal before judge declares mistrial in murder case

Clancy's lawyer is given one hour to file an emergency appeal after the deadlocked jury failed to reach a unanimous verdict.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 4. 17:48
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
2026. szeptember 4. 17:36
Elbocsátották a fóti gyermekotthon volt igazgatóját a csepeli iskolából
×
×