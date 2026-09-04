Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Rusvai Miklós víruskutató
14.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
16.00 Vadnai Jonatán világbajnok vitorlázó
18.00 Bauer Bence, a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
23.00 Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya
Vasárnap
5.00 Wagner Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa
8.00 Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Madár István, a Portfolio vezető elemzője
13.00 Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa és Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza
14.00 Katona Csaba történész
16.00 Szabó Álmos úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere
18.00 Müller Veronika professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
23.00 Major Róbert rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője
Hétfő
3.00 Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke
5.00 Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász