Bogyay Katalin világszövetségi elnök: fontos, hogy államfői szinten megy az ENSZ-be Magyarország

Bogyay Katalin megválasztása az Egyesült Nemzetek Társaságainak Világszövetsége elnökévé az érintett szerint nagy megtiszteltetés minden olyan diplomatának, akinek az élete szorosan kötődik az ENSZ-hez.

„Olyan embereket hívnak erre a pozícióra, akiknek nagy tapasztalatuk van, sokat láttak az ENSZ-szel kapcsolatban, és természetesen elkötelezettek. Én ilyen ember vagyok, különböző formákban, különböző szervezetekben, különböző pozíciókban szolgáltam ezt a gondolatot, és természetesen mindannyian tudjuk, hogy magát az ENSZ-t azért alapították 1946-ban, akkor körülbelül 22 ország, hogy egy tartós nemzetközi együttműködés alakuljon ki a civil társadalom és az ENSZ között” – fogalmazott.

Ez szerinte egy olyan világmozgalom, amely azért jött létre, hogy az ENSZ gondolatát, ethoszát, filozófiáját közelebb hozza, megértesse az emberekkel.

„Belülről látom, láttam, hogy milyen sok nehézséggel küzd az ENSZ, és hogy milyen az emberek gondolkodásmódja, megítélése az ENSZ-szel kapcsolatban, ezért hiszem azt, hogy hozzá tudok járulni ahhoz, hogy hangsúlyozzam a multilateralizmus visszahódításának szükségességét a diplomácia világába, amit nagyon fontosnak tartok, és hogy olyan részvételi formátumokkal, fórumokkal gazdagítsuk a munkát, amelyben minél inkább teret kap a fiatalok hangja, és azoké, akik úgy tesznek fel kérdéseket, hogy közben nem akarják lerombolni magát az ENSZ-t.”

A kormány augusztus 25-én publikálta az ENSZ-közgyűlés 81. ülésszakára vonatkozó magyar irányelveket, amelyben Oroszországot hazánkra és Európára leselkedő fenyegetésként azonosítják, miközben a kormány tárgyalásokat sürget a tartós békéről és a hosszú távú biztonsági garanciákról. Hogy hogyan lehet megfelelően képviselni ezt az álláspontot a szervezet élén, és mi a véleménye az ENSZ szerepéről a mai világpolitikai helyzetben, arról Bogyay Katalin azt mondta, az általa megismert irányelvből úgy tűnik, határozott külpolitikai álláspont van a magyar érdekek képviselete mellett.

„Úgy fogja Magyarország képviselni az érdekeket, hogy konstruktív módon, a multilaterális diplomáciában, az ENSZ fontosságában bízva. Nagyon örülök annak, hogy a köztársasági elnök vezetésével megy a magyar küldöttség az ENSZ-be, hiszen minél magasabb szintű a képviselet, annál jobb pozícióba kerül az ország, annál jobb lehetőséget kap a nemzeti hitvallás elmondására, minél jobb időben ezt meg tudja tenni, és annál több lehetősége van arra, hogy a magas szintű ENSZ-vezetőkkel tudjon tárgyalni” – mutatott rá.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.