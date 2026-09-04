Magyar Péter az ELTE-ről üzent a magyar egyetemeknek: itt az ideje a változásnak!

(Cikkünk frissül.)

Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma.

Kijelentette: az arányszám növelésének célja nem a kedvezőbb statisztika, de nem is kizárólag a versenyképes gazdaság megteremtéséről szól.

„A tudás a társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze” – fogalmazott, kitérve arra, hogy sok olyan tehetséges fiatal „rejtőzik”, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása – jelentette ki.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az új kormány minden jövőbeni együttműködés alapjául valódi partneri hozzáállást kínál az egyetemeknek.

Magyar Péter az ünnepségen hangsúlyozta: közös érdek, hogy a hazai felsőoktatás finanszírozási helyzete javuljon, helyreálljon, valamint a magyarországi egyetemek nemzetközi összehasonlításban is kimagasló teljesítményt tudjanak nyújtani.

„Ehhez stratégiai tervezés, valós adatokkal való szembenézés és megfelelően előkészített döntések szükségesek” – egyértelműsítette a kormányfő.

Emlékeztetett: a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása, megszűntek az egyetemeket fenntartó „közérdekű” vagyonkezelő alapítványok, és új, átlátható struktúrákat hoznak létre.