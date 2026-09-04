Ilyen iskolai programról álmodozhat minden gyerek

Az állatkert közleményében kiemelték, hogy ebben a tanévben is belépési kedvezményekkel, tematikus sétákkal, csoportvezetésekkel és foglalkozásokkal várják a tanulmányi csoportokkal érkező óvodásokat, valamint általános iskolás és középiskolás diákokat, a pedagógusok munkáját pedig az állatkert honlapjáról letölthető segédanyagokkal, konzultációs lehetőséggel és módszertani tréninggel is segítik.

Mint írták, a zoopedagógiai kínálat fontos részét jelentik a különböző korosztályok igényeihez igazított tematikus séták 23 különféle témakörben. Lesz például az afrikai, az ázsiai, a dél-amerikai vagy az ausztrál élővilágot, az állatok mozgását, az állatkert lakóinak napirendjét, az emlősállatok, a madarak és a hüllők sokszínű világát, a vizek és vízpartok élőlényeit, a háziállatokat vagy éppen a tengerek élővilágát és ökológiai helyzetét bemutató tematikus séta.

Szerveznek egyebek mellett pályaorientációs foglalkozásokat és feladatlapos programokat is. Az állatkerti Zöldműhelyben tematikus kézműves foglalkozásokat tartanak, amelyek során a gyerekek az alkotás örömét és szabadságát megtapasztalva, változatos technikákat megismerve és kísérletezve, fantáziájukat és szépérzéküket fejlesztve sajátíthatnak el új ismereteket.

Az állatkert évről évre rendezvényekkel ünnepli meg a természetvédelem olyan jeles napjait, mint az állatok világnapja vagy a Föld napja. A köznevelésben meghirdetett témahetekre, így a fenntarthatósági és az állatvédelmi témahétre is külön programokkal készülnek.

Tehetséggondozó szakkört is szerveznek az állatkert zoopedagógusai 10-12 éves, a természet, és ezen belül elsősorban az állatvilág iránt érdeklődő gyerekeknek.

Ebben a tanévben is megrendezik Anghi Csaba Országos Állattani és Természetvédelmi Versenyt, amelyen - különböző korcsoportokban - 4-10. osztályos diákok mérhetik össze tudásukat. A versenyt az elkövetkező hetekben hirdetik majd meg az állatkert hivatalos weboldalán - olvasható a közleményben.

Nyitókép: Sós Endre, a fővárosi állatkert főigazgatója bemutató orvosi vizsgálaton egy oroszlánfókával a 160 éves a Fővárosi Állat- és Növénykert születésnapi programján 2026. augusztus 9-én. 1866. augusztus 9-én nyílt meg Magyarország első állatkertje, a mai Fővárosi Állat- és Növénykert elődje.