Aggódik a cseh belügyminiszter

A belügyminiszter nem pontosította, milyen biztonsági intézkedésekről van szó.

A Právo című független napilap értesülései szerint elsősorban a repülőterek és a vasútállomások őrzését, felügyeletét szigorították.

Metnar azt mondta, hogy a biztonsági intézkedések megszigorítása ellenére Csehországban stabil a biztonsági helyzet, és továbbra is a terrorizmussal való fenyegetés B-szintje van érvényben, ami mérsékelt veszélyt jelent.

"A belügyminisztérium nagy figyelemmel kíséri a szomszédos országokban, elsősorban Németországban kialakult helyzetet" - mutatott rá a miniszter. "Az időszerű fejleményekre konkrét intézkedésekkel reagálunk, de biztonsági okokból ezeket konkrétan nem hozhatjuk nyilvánosságra" - tette hozzá a tárcavezető.

"A Václav Havel repülőtéren nagyon magas a biztonsági intézkedések szintje, pillanatnyilag ezért újabb általános intézkedést nem foganatosítottunk. Természetes, hogy mi is figyeljük a körülöttünk zajló eseményeket, hogy azonnal reagálni tudjunk" - nyilatkozta Denisa Hejtmánková, a prágai nemzetközi repülőtér szóvivője a CTK hírügynökségnek. Leszögezte, hogy együttműködésük a rendőrséggel folyamatos.

A CTK szerint megszigorították a kiemelt fontosságú energetikai objektumok ellenőrzését is, ezeket azonban az illetékesek nem kívánták kommentálni.