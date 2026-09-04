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Lubomír Metnar Csehország belügyminisztere a Visegrádi Együttmûködés (V4) országok belügyminisztereinek találkozóján megtartott sajtótájékoztatón Egerszalókon 2026. március 9-én.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Aggódik a cseh belügyminiszter

Infostart / MTI

Csehország biztonsági intézkedéseket léptetett életbe, tekintettel a szomszédos országokban történt incidensekre, amelyeknél fennáll annak gyanúja, hogy idegen országok állhatnak mögöttük – közölte Lubomír Metnar belügyminiszter az X-en pénteken megjelent bejegyzésében.

A belügyminiszter nem pontosította, milyen biztonsági intézkedésekről van szó.

A Právo című független napilap értesülései szerint elsősorban a repülőterek és a vasútállomások őrzését, felügyeletét szigorították.

Metnar azt mondta, hogy a biztonsági intézkedések megszigorítása ellenére Csehországban stabil a biztonsági helyzet, és továbbra is a terrorizmussal való fenyegetés B-szintje van érvényben, ami mérsékelt veszélyt jelent.

"A belügyminisztérium nagy figyelemmel kíséri a szomszédos országokban, elsősorban Németországban kialakult helyzetet" - mutatott rá a miniszter. "Az időszerű fejleményekre konkrét intézkedésekkel reagálunk, de biztonsági okokból ezeket konkrétan nem hozhatjuk nyilvánosságra" - tette hozzá a tárcavezető.

"A Václav Havel repülőtéren nagyon magas a biztonsági intézkedések szintje, pillanatnyilag ezért újabb általános intézkedést nem foganatosítottunk. Természetes, hogy mi is figyeljük a körülöttünk zajló eseményeket, hogy azonnal reagálni tudjunk" - nyilatkozta Denisa Hejtmánková, a prágai nemzetközi repülőtér szóvivője a CTK hírügynökségnek. Leszögezte, hogy együttműködésük a rendőrséggel folyamatos.

A CTK szerint megszigorították a kiemelt fontosságú energetikai objektumok ellenőrzését is, ezeket azonban az illetékesek nem kívánták kommentálni.

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