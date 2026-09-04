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Őszi hangulat, falevél, eső.
Nyitókép: Pixabay

Jön az eső, érkezik az ősz – mutatjuk a részleteket

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ELŐZMÉNYEK

Elköszönhetünk a 30 fok fölötti maximumoktól, csapadékot is mutatnak az előrejelzések.

Szombaton hidegfront érkezik, amely visszaveti, de végérvényesen egyelőre nem szünteti meg a 30 fok fölötti maximumokat. A front mögött vasárnap és hétfőn mérsékelten meleg időre van kilátás, vasárnap 23 és 28, hétfőn 25 és 30 fok közötti maximumokkal.

Kedden és szerdán visszatér a kánikula, egy nyugat felől közeledő hullámzó frontrendszer előtt a hét harmadik napján 30–35 fokot mérhetünk majd, ám ez a frontrendszer a jövő hét második felére meghozza a kora őszies időt térségünkbe.

Az előrejelzések szerint a csúcshőmérséklet mindenhol 30, sőt a legtöbb helyen 25 fok alá csökken majd, a tartósabban csapadékos tájakon pedig 20 fok alatti legmagasabb délutáni hőmérséklet sem zárható ki a hét második felében – írja az Időkép.

A lehűlés minden bizonnyal be fog következni, ám a várható csapadék területi és időbeli kiterjedése most még meglehetősen bizonytalan. Az azért mindenképpen jó jel, hogy több modellfutás is nagyobb területen kecsegtet jelentősebb mennyiségű esővel, ami elkezdhetné mérsékelni a hetek óta fennálló súlyos aszályt.

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Kezdőlap    Belföld    Jön az eső, érkezik az ősz – mutatjuk a részleteket

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