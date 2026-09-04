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A drónnal készült felvételen a Velencei-tó Pákozd közelében 2026. augusztus 17-én. A tó vízállása ezen a napon 20 centiméterre csökkent az agárdi vízmércénél.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Combig érő iszapban furcsa dolgokat találtak a Velencei-tó medrében

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Medertakarítást tartottak a hétvégén a Velencei-tóban Gárdonynál.

Az augusztusi akció sikere után most hétvégén Gárdony önkormányzatának szervezésében ismét közösségi medertakarítást szerveztek, miután sokan kérték a megkezdett munka folytatását – írta a feol.hu. A hírportálon fotóriportot is közölnek az eseményről.

Most két újabb helyszínen dolgoztak az önkéntesek. Az eseményen gyerekek, felnőttek és nyugdíjasok is részt vettek, többek között a Gárdonyi Nyugdíjasok Baráti Köre és a Játékkal az Évekért Nyugdíjas Klub lelkes csapatai. A nádfal kikötőnél Eötvös Pál polgármester, a Sirály strandon Omischl Mihály alpolgármester várta a segítőket.

Az első helyen az éjszakai eső megnehezítette a munkát: a meder több helyen mély, ragadós iszappá változott, amelyben az önkéntesek térdig, helyenként combközépig süllyedtek. Kötelekre és pallókra is szükség volt ahhoz, hogy biztonságosan közlekedjenek és a hulladékot ki tudják juttatni a partra.

Gumiabroncsok, mosógépdob, műanyag ládák, vasrudak és számos más, évtizedek alatt a tóba került tárgy bukkant elő.

A rengeteg autógumira egyrészt az a magyarázat, hogy évtizedekkel ezelőtt a csónakok és kisebb hajók kikötésénél gyakran használtak gumiabroncsokat ütközésvédelemre, a mai modern fenderek helyett. Az évek során ezek közül sok kerülhetett a vízbe – de persze sok szándékosan eldobott hulladék is akadhat közöttük.

Az esemény szakmai partnere a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Országos Horgász Szövetség volt. Munkatársaik eszközökkel és a hulladék elszállításával segítették az akciót, és maguk is aktívan részt vettek a medertakarításban.

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