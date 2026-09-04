Sokkoló képeken a Soroksári úti borzalom – őrizetben a sofőr

A nyomozás eddigi adatai szerint szeptember 3-án 6 óra körül egy személyautó Budapest IX. kerületében a Soroksári úton a Szabadkai út irányába hajtott, amikor eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti oldalra, ahol összeütközött egy másik autóval; az utóbbi jármű az ütközés következtében az útpadkának, majd egy parkolást gátló oszlopnak csapódott – írták.

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A baleset következtében a vétlen sofőr, egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette, utasát a mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba, a másik autó vezetője és utasa az elsődleges adatok szerint könnyű sérülést szenvedett.

Mint írták, a baleset feltételezett okozójával, a 34 éves férfival szemben alkalmazott kábítószer-gyorsteszt pozitív lett.

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A rendőrök a helyszínen szemlét tartottak, lefoglalták a balesetben érintett járműveket, valamint beszerezték és elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit.

Mivel a férfinál és utasánál is felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja, mindkettőjüktől mintát vettek.

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Közölték azt is, hogy a férfi a kihallgatása során nem tett vallomást, a gyanúsítás ellen nem élt panasszal; a nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

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A baleset körülményeit a BRFK szakértők bevonásával vizsgálja – áll a közleményben.